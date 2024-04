از بازی جدید Prince of Persia رونمایی شد + تریلر گیم‌پلی

تیم توسعه‌دهنده Dead Cells، یعنی استودیوی Evil Empire، بازی بعدی Prince of Persia را می‌سازد که در آن، شاهزاده در تلاش برای نجات ایران از دست ارتش مهاجم است. پس از چندین شایعه، شرکت Ubisoft سرانجام عنوان The Rogue Prince of Persia را معرفی کرد که یک پلتفرمر دوبعدی در سبک روگ‌لایت (Rogue-lite) است. این […]