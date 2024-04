تاریخ انتشار نقدها و نمرات بازی Stellar Blade مشخص شد

لحظاتی پیش، به طور رسمی اعلام شد که نقدها و نمرات عنوان مورد انتظار Stellar Blade در تاریخ ۲۴ آوریل ۲۰۲۴ (۵ اردیبهشت ۱۴۰۳) منتشر خواهد گشت.

استودیوی کره‌ای Shift Up می‌گوید تکمیل بخش داستانی بازی حدود ۲۵ ساعت طول می‌کشد؛ هرچند یافتن آیتم‌های کلکسیونی مختلف (از جمله لباس‌ها و لوازم جانبی جدید) می‌تواند زمان بازی را افزایش دهد. در بخش محتوای پس از عرضه، حالت New Game Plus در نظر گرفته شده است و اگرچه در زمان انتشار بازی هیچ‌گونه پرداخت درون برنامه‌ای وجود نخواهد داشت، اما توسعه‌دهنده ممکن است لباس‌هایی که با همکاری سایر IPها ساخته شده‌اند را در قالب پرداخت‌های درون برنامه‌ای به بازی اضافه کند.