تیزر فیلم جدید یورگوس لانتیموس به نام Kinds of Kindness

به تازگی اولین تیزر از فیلم Kinds of Kindness اثر جدید کارگردان Poor Things، یعنی یورگوس لانتیموس افسانه‌ای منتشر شده است.

فیلم Kinds of Kindness (انواع مهربانی) یک آنتولوژی است که سه داستان متفاوت را روایت می‌کند. اولین داستان در مورد یک مرد درمانده است که تلاش می‌کند کنترل زندگی خود را بدست بگیرد. قصه‌ی دوم در مورد مأمور پلیسی است که همسرش در دریا مفقود می‌شود و پس از مدتی طولانی باز می‌گردد؛ اما او هیچ شباهتی به شخصیت گذشته‌ی خود ندارد. داستان سوم در مورد زنی است که به واسطه‌ی سرنوشت با رهبر یک فرقه‌ی مذهبی آشنا می‌شود.

شما می‌توانید تیزر منتشر شده از این اثر را در بخش زیر تماشا کنید.

فیلم Kinds of Kindness توسط یورگوس لانتیموس و بر اساس فیلمنامه‌ای از لانتیموس و افتمیس فیلیپو خلق شده است. فیلیپو و لانتیموس در آثار متعددی همانند فیلم‌های تحسین‌شده‌ی The Lobster (خرچنگ) و The Killing of a Sacred Deer (کشتن گوزن مقدس) با یکدیگر همکاری داشته‌اند. از بازیگران این اثر می‌توان به اما استون، ویلم دفو و جسی پلمونس اشاره کرد.

فیلم Kinds of Kindness در ابتدا در جشنواره‌ی کن امسال به نمایش در می‌آید و سپس تاریخ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۴ (۱ تیر ۱۴۰۳) به روی پرده‌ی نقره‌ای می‌رود.

منبع: comingsoon