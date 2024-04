کریس همسورث را می‌توان به عنوان یکی از توانمندترین بازیگران حال حاضر هالیوود خطاب کرد که با دنیای سینمایی مارول به شهرت رسیده است.

کریس همسورث در تاریخ ۱۱ اوت ۱۹۸۳ (۲۰ مرداد ۱۳۶۲) در شهر ملبورن کشور استرالیا چشم به جهان گشوده است. فرزند مشترک زوجی به نام لئونی و کریگ که به ترتیب در زمینه تدریس در مدرسه و مشاور امور اجتماعی فعالیت داشته‌اند. او صاحب ۲ برادر دیگر به نام‌های لوک و لیام نیز می‌باشد که آن‌ها نیز در حوزه بازیگری فعالیت داشته و از طرفداران خاص خود بهره می‌برند.

او که بیشتر دوران کودکی و نوجوانی خود را در شهر زادگاهش یعنی ملبورن سپری کرده بود، با گذر زمان به حرفه بازیگری علاقه پیدا کرد و در سال ۲۰۰۲ میلادی برای نخستین‌بار از طریق مدیوم تلویزیون وارد این حوزه می‌شود. بدین صورت که در این سال ایفای نقش در پروژه‌های تلویزیونی مختلفی همچون Guinevere Jones، Neighbours و Marshall Law را تقبل نمود و خود را به بینندگان معرفی کرد. در سریال Guinevere Jones ایفای نقش شاهزاده آرتور پندراگون را بر عهده داشته است که آغازگر مسیر نقش آفرینی‌های فانتزی‌اش محسوب می‌شود.

کریس همسورث تا سال ۲۰۰۹ میلادی موفق شد تا در سریال‌های گوناگون و ژانرهای مختلف به ایفای نقش پرداخته که در آن زمان معروف‌ترینشان به Home and Away مربوط می‌شود که در ۱۸۹ قسمت از آن حضور پیدا کرد و توانایی‌های خود را به معرض نمایش گذاشت تا شرایط ورود به حوزه سینما را برای خود مهیا نماید. او حتی یکی از شرکت‌کنندگان مسابقه رقص Dancing with the Stars نیز به شمار می‌رود که به مدت ۶ هفته در بحبوحه رقابت باقی ماند و صحنه‌های جذابی را رقم زد که هنوز هم تماشایش می‌تواند طرفدارانش وی را به وجد بیاورد.

منبع متن: gamefa