با اعلام در سینماکان ۲۰۲۴، دیو باتیستا و اریک نام انیمیشن سینمایی Aang: The Last Airbender را صداپیشگی خواهند کرد. کمپانی پارامونت پیکچرز و استودیو نیکلدئون در حال توسعه انیمیشنی سینمایی از مجموعه Avatar: The Last Airbender هستند، انیمیشنی که Aang: The Last Airbender نام دارد و حالا در سینماکان ۲۰۲۴ نیز دو نفر از […]

سینماکان: دیو باتیستا و اریک نام صداپیشه‌های انیمیشن سینمایی Aang: The Last Airbender شدند علی محمدپناه ۱۱:۰۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴