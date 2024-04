لیست تروفی‌های بازی Stellar Blade منتشر شد

فهرست تروفی‌‌های بازی Stellar Blade منتشر شد. این عنوان شامل ۲۷ تروفی برونز، ۱۲ تروفی نقره‌ای و ۳ تروفی طلایی می‌شود. در ادامه فهرست تروفی‌ها را مطالعه می‌کنید: EVE Protocol Acquired all trophies. Camp Preparation Activated the first Camp. [Hidden Story Trophy 1] Defeated [Boss 1]. [Hidden Story Trophy 2] Defeated [Boss 2]. [Hidden Story Trophy 3] Defeated [Boss 3]. [Hidden Story […]

لیست تروفی‌های بازی Stellar Blade منتشر شد محمد حسین کریمی ۱۱:۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴

فهرست تروفی‌‌های بازی Stellar Blade منتشر شد. این عنوان شامل ۲۷ تروفی برونز، ۱۲ تروفی نقره‌ای و ۳ تروفی طلایی می‌شود. در ادامه فهرست تروفی‌ها را مطالعه می‌کنید: EVE Protocol PlayStation 5 ، اخبار بازی ، بازی ویدیویی ، فهرست تروفی و اچیومنت Shift Up, Sony, Stellar Blade منبع متن: gamefa