بازی The Rogue Prince of Persia ارتباطی با عناوین قبلی این سری ندارد

طبق گفته استودیوی Evil Empire، بازی The Rouge Prince of Persia یک اثر مستقل است و ارتباطی به بازی‌های قبلی سری Prince of Persia ندارد.

پس از انتشار شایعات و گزارش‌های مختلف، سرانجام دو روز پیش به صورت رسمی از بازی روگ لایک The Rouge Prince of Persia رونمایی شد. در همین راستا، سازندگان این اثر به تازگی اطلاعات جدیدی از آن را به اشتراک گذاشته‌اند.

به گفته توسعه‌دهندگان، بازی The Rouge Prince of Persia ارتباطی با عناوین قبلی این مجموعه از جمله Prince of Persia: The Lost Crown نخواهد داشت. این بازی داستان شاهزاده برای محافظت از ایران در برابر ارتش مهاجم Hun را روایت می‌کند که توسط جادوی تاریک Shamanic) تسخیر شده‌اند. بازیکنان قادر به استفاده از اسلحه‌ها و آیتم‌های مختلفی هستند و می‌توانند با شخصیت‌های جدید تعامل داشته باشند و مناطق را کاوش نمایند.

بازی The Rouge Prince of Persia در تاریخ ۱۴ می ۲۰۲۴ (۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳) به صورت دسترسی زودهنگام بر روی استیم منتشر خواهد شد. این بازی همانند عنوان Dead Cells، طی دوره دسترسی اولیه به‌روزرسانی های مختلفی را به منظور اضافه کردن مراحل، باسها، سلاح‌ها و دشمنان جدید دریافت خواهد کرد.