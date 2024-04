بازی Star Wars Outlaws شهریور ماه عرضه می‌شود؛ تریلر داستانی جدید آن را تماشا کنید

این بازی جهان باز مورد انتظار از سال ۲۰۲۱، زمانی که یوبی‌سافت و دیزنی بر سر این پروژه به توافق رسیدند و دقیقا زمانی که قرارداد انحصاری ده‌ ساله‌ی الکترونیک آرتز (Electronic Arts) برای ساخت بازی‌های جنگ ستارگان رو به پایان بود، در دست ساخت است و به طور رسمی در ژوئن ۲۰۲۳ رونمایی شد. این اثر اولین بازی جهان باز جنگ ستارگان است که بین رویدادهای فیلم‌های The Empire Strikes Back و Return of the Jedi اتفاق می‌افتد. شما در نقش شخصیت شروری به نام کی‌ وس (Kay Vess) که به دنبال آزادی و شروع یک زندگی جدید است، سیارات متمایز را در سراسر کهکشان کاوش خواهید کرد و ماجراجویی‌هایی متفاوت را تجربه می‌کنید.

گفتنی است که در کنار مشخص شدن تاریخ انتشار بازی و تریلر داستانی جدید، مصاحبه‌ای با کارگردان روایت بازی، نوید خاوری، انجام شده است. خاوری ابتدا در مورد یکی از شخصیت‌های نمایش داده شده در تریلر با نام اسلیرو (Sliro) و ارتباطش با کی وس می‌گوید:

اسلیرو یکی از نخبگان کهکشان است که در منطقه‌ی کانتو بایت (Canto Bight) زندگی می‌کند و سندیکای جنایی در حال رشد و مرگبار خودش، زرک بش (Zerek Besh) را رهبری می‌کند. پس از یک ماموریت ناموفق، اسلیرو با کی با مهربانی رفتار نمی‌کند و جایزه‌ای برای سر او گذاشته و یکی از بهترین شکارچیان جایزه بگیر کهکشان، ویل (Vail)، را برای شکار او می‌فرستد. کی در جست‌وجوی آزادی خود از مشکلی که به دنبال او می‌آید، در سراسر حاشیه‌ی بیرونی (Outer Rim) حرکت می‌کند و به دنبال قانون شکنان ماهر و توانا می‌گردد تا به او کمک کنند تا یکی از بزرگترین دزدی‌هایی را که کهکشان تا به حال دیده انجام دهد.

در صحنه‌ی ابتدایی تریلر، اسلیرو اعضای چندین سندیکا را گرد هم آورده است. خاوری در مورد دلیل این ملاقات گفت:

اسلیرو این گردهمایی سندیکا‌ها را به عنوان نمایشی از قدرت و برای اینکه نشان دهد نباید با سازمانش، زرک بش، مخالفتی کرد، ترتیب داد. فعلا این همه‌ی چیزی است که می‌توانیم بگوییم، اما‌ امیدواریم که بازیکنان وقتی این لحظه را تجربه می‌کنند، مشتاقانه منتظر کسب اطلاعات بیشتر باشند.

او در مورد سندیکاها بیان کرد:

در عصر طلایی سندیکا‌های جنایتکار، یاغی‌ها در سراسر حاشیه‌ی بیرونی پراکنده شده‌اند و تاثیر آن‌ها در همه جا قابل احساس است. قبلا به گفته بودیم که The Pyke Syndicate ،The Hutt Cartel و Ashiga Clan که یک سندیکای جدید است که با همکاری نزدیک بین مسیو اینترتینمنت و لوکاس‌فیلم گیمز (Lucasfilm Games) ایجاد شده است، در بازی هستند. امروز باید بگویم که سندیکای پیچیده و بسیار خطرناک Crimson Dawn نیز یک عنصر کلیدی در دنیای Star Wars Outlaws خواهد بود. در سراسر حاشیه‌ی بیرونی، کی شهرتی برای خود ایجاد خواهد کرد و با هر یک از این سندیکا‌ها اتحاد‌های پرتنش و دائما در حال تغییر شکل خواهد داد که بسته به اقدامات شما تغییراتی در گیم‌پلی و روایت متفاوتی را ارائه می‌دهد. در این میان در قاچاق، اخاذی و خرابکاری در کنار موارد دیگر، کی یاد می‌گیرد که این سندیکا‌ها و رهبران آن‌ها را هدایت کند و اعتبار کسب کند.

در حین بازی به عنوان کی، بازیکنان به طرق مختلف می‌توانند با سندیکاها تعامل داشته باشند. خاوری در این مورد می‌گوید:

بازی ما در یک عصر طلایی برای آندرورلد اتفاق می‌افتد. این سندیکا‌ها در هر یک از مکان‌هایی که کی و نیکس در سفرشان از آن بازدید خواهند کرد، قدرت دارند و تاثیر آن‌ها در هر کجا که بروید، از فروشندگانی که با آن‌ها تعامل دارید، ماموریت‌هایی که به عهده می‌گیرید، حمایت‌هایی که دریافت می‌کنید و حتی دسترسی‌هایی که به مناطق خاصی دارید، احساس می‌شود. همانطور که در کهکشان سفر می‌کنید، با طیف وسیعی از سندیکا‌ها روبرو می‌شوید و ماموریت‌هایی را برای آن‌ها بر عهده می‌گیرید که می‌تواند بر شهرت شما تاثیر مثبت و منفی بگذارد که قطعا در برخی موقعیت‌ها به شما کمک می‌کند.

جالب است بدانید که کی در تریلر با Jabba the Hutt روبرو می‌شود. خاوری در مورد اینکه آیا کی می‌تواند برای او کار کند یا خیر گفت:

کارتل افسانه‌ای The Hutt Cartel نماینده‌ی یکی از سندیکا‌های جنایتکار است که کی در طول سفر خود در سراسر حاشیه‌ی بیرونی با آن روبرو خواهد شد. کی و نیکس با رهبرشان جابا در اتاق تاج و تختش در تاتوئین رو در رو می‌شوند، اما حضور هات در مکان‌ها و سیارات دیگر نیز احساس می‌شود؛ جایی که با چهره‌های جدیدی از کارتل ذکر شده ملاقات خواهید کرد.

زرک بش و کلن آشیگا سندیکا‌های جدیدی هستند. خاوری در ادامه از توانایی ایجاد سندیکا‌های جدید در کهکشان جنگ ستارگان می‌گوید:

همکاری با لوکاس‌فیلم گیمز برای زنده کردن سندیکا‌های جدید و اینکه بتوانم چیزی به این کهکشان افسانه‌ای اضافه کنم باعث افتخار بود. از زمانی که من بچه بودم، جنگ ستارگان یک تفریح برای من و خانواده‌ام بود و من از بازی با اسباب بازی‌های جنگ ستارگان و ساختن داستان‌های کوچک با برادرم برای همکاری در کنار یک تیم شگفت‌انگیز و بازگشت به این سری انتخاب شده‌ام. توسعه‌ی زرک بش یک تجربه‌ی جالب بود، زیرا آن‌ها کلید داستان هستند و سندیکای آنتاگونیست داستان است. ما احساس می‌کنیم که توانسته‌ایم چیزی واقعا منحصر به فرد ایجاد کنیم. آن‌ها یک سندیکای ثروتمند و کشنده هستند، اما رازهای زیادی را درون خود جای داده‌اند. من بسیار هیجان‌زده هستم تا بازیکنان در طول سفر خود درباره‌ی آن‌ها اطلاعات بیشتری کسب کنند. در مورد قبیله‌ی آشیگا، این سندیکایی است که کی با آن روبرو خواهد شد و شهرت خود را در سراسر حاشیه‌ی بیرونی و در درجه‌ی اول در کیجیمی (Kijimi)، یعنی جایی که آن‌ها برای نسل‌ها بر آن تسلط داشته‌اند، خواهد ساخت. این یک فرصت شگفت‌انگیز بود که گونه‌ای را که ممکن است طرفداران جنگ ستارگان با آن آشنا باشند، مانند ملیتو (Melitto) را به یک سندیکا تبدیل کنیم. کی همچنین با ملکه آشیگا که در تریلر دیده می‌شود ملاقات خواهد کرد.

خاوری در مورد شخصیت ویل و غارث ثروت اسلیرو توسط کی برای خرید آزادی‌اش بیان کرد:

اسلیرو ویل را استخدام می‌کند، زیرا او یکی از بهترین شکارچیان جایزه‌ بگیر در حاشیه‌ی بیرونی است که در دنیای آندرورلد بزرگ شده است. ویل در هر سندیکا یک سری کارها انجام داده و از هر یک از آن‌ها آموخته است. به دلیل تجربه‌اش، ویل یک دشمن بزرگ برای کی است. او می‌تواند بجنگد، خلبانی کند، شکار کند، قاچاق کند و هر کاری را که برای گرفتن جایزه‌اش نیاز دارد، انجام می‌دهد. به عنوان عضوی از نخبگان کهکشان، عمارت اسلیرو به شدت توسط سطوح مختلف امنیتی و سندیکای شخصی خودش، زرک بش، تقویت شده است. تلاش برای سرقت از عمارت او به تنهایی غیرممکن خواهد بود. برای انجام این کار، کی و نیکس باید در سراسر حاشیه‌ی بیرونی سفر کنند تا قانون‌شکنان ماهر را بیابند و آن‌ها را متقاعد کنند تا در انجام بزرگترین دزدی تاریخ کهکشان به او بپیوندند. به طور کلی شخصیت‌های سرگرم‌کننده و هیجان‌انگیزی وجود دارند که در سفرتان با آن‌ها آشنا خواهید شد که برخی از آن‌ها را در تریلر دیده‌اید.

خاوری در نهایت در رابطه با معنای آزادی برای کی گفت:

کی به تنهایی در منطقه‌ی کانتو بایت بزرگ شده و با تکیه بر مهارت‌های خود به‌عنوان دزد و نیکس برای رفع مشکلات کوچک خود، مبارزه کرده است. کی همیشه احساس می‌کرد که کهکشان همواره علیه افرادی مثل او بوده و او همیشه آرزوی یک زندگی فراتر از کانتو را داشته است تا برای کارهای خود به کسی پاسخگو نباشد. حال این ماموریت فرصتی برای او است تا رویای خود را به واقعیت تبدیل کند و در نهایت به آزادی دست پیدا کند.

گفتنی است که در کنار نسخه‌ی استاندارد بازی، نسخه‌های طلایی و آلتیمیت نیز در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت. نسخه‌ی طلایی ۱۰۹.۹۹ دلاری شامل بازی، سیزن پس و سه روز دسترسی زودهنگام به بازی خواهد بود و نسخه‌ی ۱۲۹.۹۹ دلاری آلتیمیت در کنار محتوای نسخه‌ی طلایی، از باندل‌های Rogue Infiltrator و Sabacc Shark و آرت‌بوک دیجیتال بهره خواهد بود. پیش‌خرید هر نسخه بسته‌ی Kessel Runner که شامل آیتم‌های تزئینی است را در اختیار بازیکنان قرار می‌دهد.

بازی Star Wars Outlaws در تاریخ ۳۰ آگوست (۹ شهریور) سال جاری با قیمت ۶۹.۹۹ دلار برای پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد. در ادامه می‌توانید تریلر و تصاویر منتشر شده را مشاهده کنید.

دانلود mp4

منبع: Gematsu

نوشته بازی Star Wars Outlaws شهریور ماه عرضه می‌شود؛ تریلر داستانی جدید آن را تماشا کنید اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala