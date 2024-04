لیست تروفی‌های بازی Tales of Kenzera: Zau منتشر شد

فهرست تروفی‌‌های بازی Tales of Kenzera: Zau منتشر شد. این عنوان شامل ۵ تروفی برونز، ۶ تروفی نقره‌ای و ۸ تروفی طلایی می‌شود. در ادامه فهرست تروفی‌ها را مطالعه می‌کنید: Whole AgainCollect All Trophies Hear my PleaBegin Zau’s journey with Kalunga A Once Black SkyComplete Act 1 A Fear WithinComplete Act 2 A Father and […]