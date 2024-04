جیسون موموآ از پایان فیلمبرداری فیلم Minecraft خبر داد

به تازگی جیسون موموآ در یک پست اینستاگرامی از پایان فیلمبرداری فیلم مورد انتظار Minecraft خبر داد.

جیسون موموآ تصویری از خود و دیگر بازیگران فیلم Minecraft به اشتراک گذاشت و اطلاع داد که فیلمبرداری این فیلم به پایان رسیده است. او این فیلم را یک تجربه‌‌ی باورنکردنی و یکی از بهترین دوران زندگی‌اش خواند.

اقتباس از بازی غیر خطی‌ای مثل Minecraft همانند اقتباس از بازی‌هایی چون The Last Of Us و Fallout نیست و روند ساخت پیچیده‌ی خود را دارد. اما با اینحال برای تماشای این فیلم لایو اکشن هیجان داریم.

جیسون موموآ، جک بلک، کیت مک‌کینون، جنیفر کولیج و دنیل بروکس از بازیگران این فیلم هستند. همچنین باید اشاره کرد که همچنان اطلاعات چندانی از جزئیات داستان در دسترس نیست.

فیلم لایو اکشن Minecraft در تاریخ چهار آوریل ۲۰۲۵ (۱۵ فروردین ۱۴۰۴) در سینماها اکران خواهد شد.

منبع: Collider