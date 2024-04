جاش گاد قرار است سکان کارگردانی فیلم بیوگرافی کریس فارلی را برعهده داشته باشد، فیلمی که با بازی پل والتر هاوزر خواهد بود.

کریس فارلی کمدینی برجسته به شمار می‎‌رود که حالا قرار است فیلم بیوگرافی وی ساخته شود و برای ایفای نقش این کمدین افسانه‌ای نیز بازیگر برنده جایزه امی و گلدن گلوب یعنی پل والتر هاوزر به خدمت گرفته شده است. سکان کارگردانی این اثر سینمایی را نیز جاش گاد در دست دارد.

این پروژه در حال حاضر به استودیوها و کمپانی‌های مختلف ارائه شده ولی هنوز مشخص نیست که کدام از این استودیوها قرار است تولید آن را برعهده داشته باشند. این فیلم بر اساس کتاب پرفروش The Chris Farley Show: A Biography in Three Acts نوشته تام فارلی جونیور (برادر کریس فارلی) و تنر کولبی است.

فیلم‌نامه اقتباسی این اثر سینمایی بر اساس این کتاب پرفروش را نیز اسکات نوستدتر و مایکل اچ وبر قلم خواهند زد. مایکل اچ وبر قبلا سابقه نگارش فیلم‌نامه فیلم The Disaster Artist و فیلم Daisy Jones & the Six را در کارنامه خودش دارد.

کریس فارلی با حضور در پنج فصل از برنامه Saturday Night Live توانست به شهرت بسیار زیادی دست پیدا کند تا اینکه در سال ۱۹۹۷ میلادی بر اثر اوردوز مواد مخدر از دنیا رفت. او همچنین در دنیای سینما در آثار برجسته‌ای همچون فیلم Tommy Boy، فیلم Beverly Hills Ninja و فیلم Black Sheep نقش‌آفرینی کرده است.

سکان کارگردانی این اثر سینمایی را جاش گاد در دست دارد که اولین تجربه کارگردانی وی به شمار می‌رود و برای انجام این کار نیز اجازه خانواده کریس فارلی را گرفته است.

منبع: variety