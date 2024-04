انتشار یک فهرست شغلی جدید تایید می‌کند که بازی Black Panther دارای یک نقشه و محیط جهان باز خواهد بود.

Black Panther یکی از بازی‌های مورد انتظار است که توسط الکترونیک آرتز (Electronic Arts) منتشر خواهد شد. این بازی توسط Cliffhanger Games، یک استودیوی جدید مستقر در شهر سیاتل، در دست توسعه قرار دارد. اطلاعات زیادی در مورد عنوان مذکور در دسترس نیست، اما انتشار یک لیست شغلی، یک نشانه‌ی قوی و تقریباً غیرقابل انکار از این بازی را نشان می‌دهد که دارای محیطی جهان باز و سندباکس است.

در فهرست شغلی که اخیراً توسط الکترونیک آرتز منتشر شده، استودیوی Cliffhanger Games به دنبال جذب یک «طراح ارشد سندباکس» است که با مضمون Black Panther آشنا باشد. نکته‌ی جالب این است که فهرست مذکور چندین اشاره به یک محیط همه‌جانبه و جهان باز دارد که به عنوان پایه‌ای برای بازی Black Panther در نظر گرفته شده است. طبق توضیحات ارائه شده، ظاهراً این اثر از یک دنیای پویا، زنده و در حال تحول برخوردار خواهد بود.

ظاهراً بازی جهان باز Black Panther به بازیکنان این امکان را می‌دهد تا زیبایی‌های گسترده جهان واکاندا را کشف کنند. همچنین جهان بازی به عنوان یک دنیای پویا و زنده توصیف شده است که با کاوش بازیکن تکامل می‌یابد. کوین استفنز (Kevin Stephens) وظیفه‌ی رهبری این پروژه را برعهده دارد که پیش از این روی عناوین جهان باز Shadow of Mordor و Shadow از دنیای Lords of the Rings کار کرده است.