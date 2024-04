Microsoft به Blizzard اجازه داده تا همان شرکت سابق باقی بماند

توسعه‌دهنده‌ بازی World of Warcraft، یعنی Blizzard Entertainment، سال گذشته توسط Microsoft خریداری شد.

استودیوی Blizzard، توسعه‌دهنده‌ بازی World of Warcraft، اعلام کرد که پس از خریداری شدن این استودیو توسط Microsoft در سال گذشته، این شرکت به آن‌ها اجازه داده است تا همان Blizzard سابق باقی بمانند. این خبر را هالی لانگدیل، تهیه‌کننده‌ اجرایی و نایب رئیس World of Warcraft، در مصاحبه اخیر با VGC عنوان کرد. او درباره‌ اینکه زندگی در Microsoft برای توسعه‌دهندگان چگونه بوده است، صحبت نمود. لانگدیل گفت:

این موضوع در هر صورت مفید بوده. ما زمانی را با الن چانگ از استودیوی Mojang گذراندیم و اطلاعات را با هم به اشتراک گذاشتیم. بنابراین، تقریباً به این شکل است که ما به تجربیات آن‌ها و اینکه چه چیزی برایشان مؤثر بوده، دسترسی پیدا کرده‌ایم. همچنین توانستیم با تیم Elder Scrolls Online صحبت کنیم و تجربیات خود را به اشتراک بگذاریم. کسی از ما نمی‌خواهد کار خاصی انجام دهیم. World of Warcraft عملکرد بسیار خوبی دارد و آن‌ها به آنچه که این بازی توانسته به دست آورد، بسیار افتخار می‌کنند. بنابراین، تقریباً به این شکل است که بگذارید همه چیز به همین شکل باقی بماند و همچنان فوق‌العاده باشد. آن‌ها به شدت از ما حمایت کرده‌اند و به نظر می‌رسد رویکردشان این است که بگذارند ما همان Blizzard سابق باقی بمانیم.

Microsoft به‌طور رسمی در ماه اکتبر (مهر ماه) قرارداد خریداری Activision Blizzard را به ارزش ۶۸.۷ میلیارد دلار نهایی کرد. سازنده‌ ایکس باکس با تکمیل بزرگترین معامله‌ تاریخ صنعت بازی و همچنین تاریخ خودش، مالکیت فرنچایزهای بزرگ کنسول و رایانه شخصی از جمله Call of Duty ،Warcraft و Diablo را به دست آورد. استودیوی Blizzard Entertainment امروز از نسخه‌ کلکسیونی World of Warcraft: The War Within رونمایی نمود.