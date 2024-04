حضور دیو باتیستا در نخستین تصویر فیلم My Spy: The Eternal City

شاهد بازگشت دیو باتیستا در فیلم اکشن و کمدی دیو باتیستا My Spy: The Eternal City هستیم که دنباله‌ای بر ساخته سال ۲۰۲۰ میلادی محسوب می‌شود.

یکی از فیلم‌های اکشن، کمدی و جاسوسی جذاب سینمای هالیوود که برخلاف انتظارات، در بحبوحه همه گیری ویروس کرونا با موفقیتی نسبی مواجه شد و استقبال مخاطبینش را در پی داشت، My Spy (جاسوس من) محصول سال ۲۰۲۰ میلادی نام دارد که توسط پیتر سگال کارگردانی شده و از بازیگرانی نظیر پریسا فیتز-هنلی، کلوئی کولمن و دیو باتیستا بهره می‌برد؛ اثری که موفقیت آن سبب شده تا شاهد ساخته شدن دنباله‌ای تحت عنوان My Spy: The Eternal City باشیم که برای اکران و پخش در سال پیش رو برنامه ریزی شده است.

در این دنباله باری دیگر کلوئی کولمن و دیو باتیستا در قامت شخصیت‌های سوفی و جی. جی. ظاهر خواهند شد تا این بار در کنار یکدیگر به ایتالیا سفر کرده و ماجراجویی تازه‌ای را رقم بزنند. سفری که اگرچه سوفی به قصد تحصیل به آن‌جا می‌رود اما پای اقدامی تروریستی به ماجرا باز شده و جی. جی. را مجاب می‌کند تا برای محافظت از این دختر اتفاقات هیجان انگیزی را پشت سر بگذارد.

در اینجا می‌توانید نخستین تصویر منتشر شده از دنباله فیلم جاسوس من را مشاهده نمایید.

فیلم My Spy: The Eternal City در تاریخ ۱۸ ژوئیه (۲۸ تیر) در دسترس علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

منبع: کامیک‌بوک