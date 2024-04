تصاویر جدیدی از بازی The Wolf Among Us 2 منتشر شد

پس از ما‌ه‌ها سکوت، استودیوی Telltale Games تصاویر و اطلاعات جدیدی از توسعه عنوان The Wolf Among Us 2 به اشتراک گذاشت. استودیوی Telltale Games، پس از گمانه‌زنی‌های فراوان طرفداران درباره آینده بازی The Wolf Among Us 2، امروز اطلاعیه جدیدی به اشتراک گذاشته است: مدت زیادی است که ما درباره توسعه بازی سکوت کرده‌ایم. […]

تصاویر جدیدی از بازی The Wolf Among Us 2 منتشر شد امیرمهدی فتحی ۱۴:۴۵ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

پس از ما‌ه‌ها سکوت، استودیوی Telltale Games تصاویر و اطلاعات جدیدی از توسعه عنوان The Wolf Among Us 2 به اشتراک گذاشت. استودیوی Telltale Games، پس از گمانه‌زنی‌های فراوان طرفداران درباره آینده بازی The Wolf Among Us 2، امروز اطلاعیه جدیدی به اشتراک گذاشته است: مدت زیادی است که ما درباره توسعه بازی سکوت کرده‌ایم. ما روی قول‌هایی که برای The Wolf Among Us 2 داده بودیم متمرکز هستیم و اگرچه اکنون نمی‌توانیم اطلاعات زیادی به شما بدهیم، یک هدیه کوچک برای شما داریم: چندین تصویر جدید از بیلد کنونی بازی. کار ما ادامه خواهد داشت و شهروندان Fabletown باز خواهند گشت. از این که ما را حمایت می‌کنید ممنون هستیم. PC ، PlayStation 5 ، Xbox Series X/S ، اخبار بازی ، بازی ویدیویی ، تصاویر بازی ها ، نوع پلتفرم Athlon Games, Telltale games, The Wolf Among Us 2 منبع متن: gamefa