شرکت مالک استودیوی Team Ninja، پس از عملکرد ضعیف بازی‌ها در سال مالی گذشته، از جمله Rise of the Ronin، انتظارات خود را دست‌خوش تغییر قرار داده است.

در فایل مالی‌ای که Koei Tecmo در مورد سال مالی گذشته منتشر کرده است، اعلام شده که این شرکت به دلیل عملکرد پایین‌تر از انتظار بازی‌ها، مقدار فروش پیش‌بینی شده محصولات خود را تغییر داده است. مقدار فروش مورد انتظار این شرکت ۱۱ درصد کاهش یافته و درآمد عملیاتی نیز با ۲۸ درصد کاهش مواجه شده است. همچنین مقدار فروش نرم‌افزارها نتوانسته به عدد پیش‌بینی شده ۷۰ میلیون دلاری برسد.

هرچند فایل منتشر شده به طور دقیق به Rise of the Ronin اشاره نکرده، اما مقدار فروش آن در آمار داده شده حساب شده است. در ادامه گفته شده که این شرکت درباره پیش‌بینی‌های مربوط به فروش خالص و درآمد عملیاتی تجدید نظر کرده است. این اتفاق در نتیجه عملکرد بازی‌هایی است که در سال مالی گذشته عرضه شده بودند. البته از سوی دیگر، Koei Tecmo توانسته است با نظارت دقیق بر بازارهای مالی، عملیات‌های خود را به خوبی مدیریت کند و درآمد و مخارج غیرعملیاتی به میزان قابل توجه‌ای از مقدار پیش‌بینی شده بالاتر بوده است. از نظر مقدار فروش خالص، Koei Temco پیش‌تر انتظار فروش خالص ۹۵,۰۰۰ ینی داشته که این رقم اکنون به ۸۴,۰۰۰ ین تغییر پیدا کرده است.

با وجود این که فروش Rise of the Ronin پایین‌تر از انتظارات Koei Tecmo بوده، این اثر در ژاپن فروش نسبتا خوبی داشته است. طبق گزارش رسانه Famitsu، بازی Rise of the Ronin علی‌رغم اینکه در هفته اول عرضه برای مدت زمان کمتری در دسترس بوده است، توانسته از نظر مقدار فروش فیزیکی بهتر از بازی Dragon’s Dogma 2 عمل کند. در هفته دوم پس از عرضه نیز این بازی توانست ۲۰,۱۳۹ نسخه دیگر به فروش برساند. این درحالی بود که بازی Dragon’s Dogma 2 در هفته دومش، تنها ۹,۱۷۲ نسخه فروش داشت.

بازی Rise of the Ronin به صورت انحصاری برای PS5 در دسترس قرار دارد.