هرچند انتظار بیش از حد بوده است اما از زمان عرضه‌ی کنسول‌های نسل نهمی بسیاری از طرفداران مشتاقانه منتظر بازگشت به کشور‌های مشترک المنافع فال‌اوت با بهبودهایی بوده‌اند. گفتنی است که در ابتدا قرار بود به‌روزرسانی نسل نهمی فال‌اوت ۴ سال گذشته ارائه شود، اما با پایان یافتن سال ۲۰۲۳، مشخص شد که طرفداران باید تا سال ۲۰۲۴ منتظر بمانند. حال به نظر می‌رسد که این به‌روزرسانی در ۲۵ آوریل (۶ اردیبهشت) عرضه خواهد شد.

به‌روزرسانی ذکر شده حالت‌های گرافیکی مختلف نظیر حالت کیفیت و پرفورمنس، بهبود پایداری، نرخ فریم ۶۰، افزایش وضوح و رفع باگ‌های مختلف را معرفی می‌کند. آن‌هایی که از پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان برخوردار هستند نیز از این به‌روزرسانی بهره خواهند برد، اگرچه چیز‌هایی مانند حالت‌های کیفیت و پرفورمنس را از دست خواهند داد. از طرفی کسانی که فال‌اوت ۴ را روی کامپیوتر بازی می‌کنند، می‌توانند منتظر پشتیبانی از صفحه نمایش‌های عریض و فوق عریض، بهبود اشکالاتی در ماموریت‌ها، ابزاری برای ساخت ماد و موارد دیگر باشند. برای بازیکنان ژاپنی و چینی زبان در رایانه‌های شخصی، مشکلات ورود به Bethesda.net حل شده است.

گفتنی است که به‌روزرسانی جدید فال‌اوت ۴ تنها مربوط به موارد فنی نیست و شامل محتوای جدید نیز می‌شود. آیتم‌های Free Creation Club با آپدیت جدید در دسترس عموم قرار می‌گیرند. این شامل Enclave Remnants می‌شود که خود شامل ماموریت جدید Echoes of the Past و همچنین سلاح‌ها، اسکین‌ها و زره‌های مختلف می‌شود. این خط داستانی، گروه قبل از جنگ، The Enclave، را وارد خط داستانی فال‌اوت ۴ می‌کند. بازیکنان همچنین می‌توانند بسته‌ی اسلحه‌های موقت و کارگاه هالووین را بدست آورند که دومی ۳۸ آیتم جدید و تزئینی با محوریت هالووین را برای بازیکنان فراهم می‌کند.

در نهایت با توجه به اینکه مجموعه‌ی تلویزیونی فال‌اوت نقد‌های مثبتی را از طرف طرفداران و منتقدان دریافت کرده است، اکنون با توجه به‌روزرسانی فال‌اوت ۴، زمان مناسبی برای بازگشت به این سری پساآخرالزمانی است. در ادامه می‌توانید تصاویر منتشر شده را مشاهده کنید.

