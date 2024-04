کیانو ریوز به فیلم بعدی روبن اوستلوند پیوست

کیانو ریوز قرار است در فیلم بعدی روبن اوستلوند، کارگردان سوئدی، به نام The Entertainment System is Down بازی کند.

کیانو ریوز پروژه بعدی خودش را پیدا کرده است و این پروژه نیز فیلمی به کارگردانی یکی از جنجالی‌ترین کارگردان‌های سال‌های اخیر است. بنا بر گزارش‌های تازه منتشر شده، ستاره فرنچایز John Wick یعنی کیانو ریوز قرار است در فیلم The Entertainment System Is Down ساخته روبن اوستلوند بازی کند.

در حال حاضر اطلاعات چندانی از این پروژه تازه در دست نیست اما با توجه به پروژه‌های قبلی این فیلمساز می‌توان احتمال داد که داستان این فیلم نیز برداشت‌هایی از جامعه مدرن را ارائه خواهد کرد. این فیلمساز اخیر فیلم Triangle of Sadness را ساخته بود، فیلمی که برداشتی از مصرف‌گرایی و وضعیت جامعه مدرن ارائه کرده بود.

اتفاقات فیلم The Entertainment System Is Down در هواپیمایی جریان دارد که در آن، سیستم سرگرمی کار نمی‌کند. همین وضعیت نیز باعث می‌شود تا شخصیت‌های اصلی به شکلی غیرمنتظره رفتار کنند. کیانو ریوز اخیرا در فیلم John Wick: Chapter 4 نقش‌آفرینی کرده است، فیلمی که آخرین فیلم از این مجموعه اکشن محبوب به شمار می‌رود. این در حالی است که این بازیگر به تازگی برای صداپیشگی نقش شادو در فیلم Sonic the Hedgehog 3 به خدمت گرفته شده است.

در حال حاضر هنوز تاریخ اکرانی برای فیلم The Entertainment System Is Down در نظر گرفته نشده است.

منبع: collider