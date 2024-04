به لطف فیلم‌های پاد-آرمان‌شهر و جنگی می‌دانیم که در پایان دنیا انسان‌ها به بهانه‌های مختلف به جان یکدیگر افتاده و کشتار به راه می‌اندازند.

فیلم‌های پاد-آرمان‌شهر و جنگی به آن دسته از آثاری گفته می‌شود که در آینده‌ای دور یا نزدیک، اتفاقاتی زمینی و یا فرازمینی به وقوع پیوسته که انسان‌ها را به ناچار وارد نبردی ویرانگر و نابود‌ کننده می‌کند؛ نبردی که گاهاً می‌تواند خود انسان‌ها را روبروی یکدیگر قرار داده تا برای حفظ منافع و چه بسا باقی مانده منابع حیاتی، سیاره زمین را تا مرز نابودی پیش خواهند برد. ایده جذاب و در عین حال کابوس‌وارانه‌ای که منجر به تولید فیلم‌های هیجان انگیزی شده است. نکته حائز اهمیت ماجرا در این است که اگرچه با ژانر بسیار جذابی طرف هستیم اما سینمای هالیوود به شکلی گزیده و محتاطانه به سراغ آن رفته و بسیاری از فیلم‌سازان به دلایل مختلف علاقه چندانی به آن نشان نمی‌دهد. با این حال پخش و اکران فیلم تحسین شده و در عین حال جنجال برانگیز Civil War سبب شده تا باری دیگر آثار پاد-آرمان‌شهر و جنگی به مرکز توجه مخاطبین و دوست داران سینما تبدیل بشود. به همین منظور نیز در مقاله‌ای جذاب و خواندنی به سراغ معرفی و رتبه بندی ۱۰ فیلم برتر پاد-آرمان‌شهر و جنگی رفته‌ایم که هر یک به شیوه‌ای خاص و منحصر به فرد سعی داشته تا چنین ایده‌ای را بسط و گسترش دهد. ۱۰. فیلم Civil War ساخته الکس گارلند در سال ۲۰۲۴

Brad Pitt, civil war, Kingdom of the Planet of the Apes, Tom Cruise, معرفی فیلم

منبع متن: gamefa