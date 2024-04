سازنده Just Cause برای بازی جدید خود نیرو استخدام می‌کند

از عرضه آخرین نسخه سری Just Cause حدود ۵ سال می‌گذرد و توسعه‌دهنده این سری، استودیوی Avalanche، در حال توسعه یک عنوان جدید است که چند سال پیش رونمایی شد. آخرین ساخته Avalanche Studios Group، بازی Just Cause 4 بوده که سال ۲۰۱۸ توسط Square Enix برای کنسول‌های نسل هشتم و PC منتشر شد. طرفداران این […]