تایید ساخت دنباله فیلم The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert

در خبری غیرمنتظره متوجه شدیم که دنباله‌ای بر فیلم The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert محسول سال ۱۹۹۴ میلادی ساخته خواهد شد.

یکی از عجیب‌ترین فیلم‌های کمدی دهه ۱۹۹۰ میلادی به ساخته استفان الیوت تحت عنوان The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert (ماجراهای پریسیلا، ملکه صحرا) مربوط می‌شود که از بازیگران مشهور و تراز اول هالیوود همچون گای پیرس، هوگو ویوینگ و ترنس استامپ بهره برده است؛ اثری که قطعاً جلوه متفاوتی از قدرت بازیگری این عزیزان را به معرض نمایش گذاشته و هر بیننده‌ای را شوکه خواهد کرد و حال به نظر می‌رسد که پس از گذشت ۳۰ سال زمان دیدار مجدد با شخصیت‌های این فیلم فرا رسیده است.

زیرا مطلع شدیم که استفان الیوت در نظر دارد تا به عنوان کارگردان، نویسنده و تهیه‌کننده دنباله‌ای را برای فیلم The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert تدارک ببیند که از بازیگران پروژه اصلی بهره برده است. دنباله‌ای که البته هیچ اطلاعاتی از آن منتشر نشده و تنها می‌دانیم که به سبب گذشت ۳ دهه، با پرش زمانی قابل توجهی روبرو خواهیم بود در حدی که شخصیت تیک ۷ ساله در فیلم اصلی، اینجا به مردی بزرگسال تبدیل شده است.

فیلم اصلی حول محور ۳ مرد جریان داشت که سوار بر اتوبوسی به نام پریسیلا در سراسر کشور استرالیا سفر کرده و ماجراهای کمدی و غیرمنتظره‌ای را رقم می‌زنند. اثری که در آن زمان با استقبال نسبتاً قابل قبولی روبرو شد و فروشی ۳۰ میلیون دلاری را با تنها ۲ میلیون دلار بودجه به ثبت رساند. قطعاً دیدار مجدد گای پیرس، هوگو ویوینگ و ترنس استامپ پس از چندین دهه در کنار یکدیگر می‌تواند یک رویداد سینمایی جذاب و مورد انتظار لقب بگیرد.

