آیا کیلین مورفی نقش شخصیت منفی Far Cry 7 را بازی خواهد کرد؟ [تکذیب شد]

یکی از معتبرترین منابع داخلی شرکت Ubisoft فاش کرد که کیلین مورفی (Cilian Murphy) نقش شرور اصلی Far Cry 7 را بازی می‌کند، عنوانی که هم‌اکنون در دست ساخت قرار دارد.

به‌روزرسانی:

منبع اصلی این خبر اعلام کرد که منظور او از تصویر کیلین مورفی چیز دیگری بوده و این بازیگر به عنوان شرور اصلی در Far Cry 7 حضور ندارد.

متن اصلی:

در قالب یک سری تصویر و پست رمزی، j0nathan، منبع داخلی مشهور Ubisoft، به حضور کیلین مورفی در Far Cry 7 به عنوان رهبر شروران اشاره کرد.

سری Far Cry با بازیگران مشهور و سلبریتی‌ها غریبه نیست. در عنوان Far Cry 6 شاهد جانکارلو اسپوزیتو (Giancarlo Esposito) بودیم که نقش شرور اصلی را ایفا کرد. در سال ۲۰۱۲ بازی Far Cry 3 شامل مایکل مندو (Michael Mando) در نقش واس بود. کیلین مورفی مطمئناً در حال حاضر یکی از محبوب‌ترین بازیگران هالیوود است و مطمئناً پلیرهای زیادی را به سمت نسخۀ هفتم Far Cry جذب می‌کند.

طبق اطلاعات قبلی، Far Cry 7 یک داستان غیرخطی خواهد داشت که روی نجات خانواده ربوده شده شخصیت اصلی (پلیر) متمرکز است. بازی حول محور یک خانواده ثروتمند می‌چرخد ​​که توسط یک گروه به نام Sons of Truth ربوده شده‌اند. در حالی که جزئیات به دلیل اینکه بازی در مرحله توسعه است می‌تواند تغییر کند، گفته شده که پلیر باید کل خانواده خود را در یک بازه زمانی مشخص نجات دهد. در حال حاضر، تایمر فعلی درون بازی ۷۲ ساعت یا ۲۴ ساعت به زمان واقعی است، اما زمانی که بازیکن وارد یکی از خانه‌های امن خود می‌شود، تایمر می‌تواند متوقف خواهد شد.

داستان غیرخطی Far Cry 7 به این معنی است که نیازی به نجات اعضای خانواده به ترتیب خاصی نیست و حتی برخی از آن‌ها می‌توانند کشته شوند که روی داستان تاثیر می‌گذارد. در حالی که جزئیات هنوز کمی مبهم است، هدف این خواهد بود که Sons of Truth را سرنگون کنید و برای اینکه بازی را ۱۰۰ درصد تکمیل کنید، باید تمام اعضای خانواده خود را به طور ایمن نجات دهید.