دن استیونز به تازگی به صحبت درباره نقشش در سریال اقتباسی از بازی ویدیویی Among Us پرداخته است.

سال ۲۰۲۴ میلادی سالی بسیار پرکار و جذاب برای دن استیونز به شمار می‌رود. این بازیگر که سابقه حضور در سریال Downton Abbey و فیلم Beauty and the Beast را در کارنامه خودش دارد، اخیرا در فیلم بسیار مهیج و بلاک‌باستری Godzilla x Kong: The New Empire بازی کرده است.

این تنها شروع ماجراجویی دن استیونز در سال ۲۰۲۴ میلادی به شمار می‌رود. او در ادامه قرار است در کنار ملیسا باررا در فیلم هیولایی و ترسناک Abigail نقش‌آفرینی کند، فیلمی که به تازگی به روی پرده سینماها آمده است. او همچنین در فیلم ترسناک و مورد انتظار Cuckoo در کنار هانتر شفر نقش شخصیت شرور را بازی کرده است، فیلمی که برای اکران در ماه مه سال جاری میلادی برنامه‌ریزی شده است.

