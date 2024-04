رونمایی از فیلم جدید هیولای نمادین سینما یعنی Godzilla

به تازگی از فیلم کوتاه و جدیدی حول محور هیولای نمادین و دوست داشتنی سینما یعنی Godzilla رونمایی شده که طرفدارانش را به وجد خواهد آورد.

به تازگی از فیلم کوتاه و جدیدی حول محور هیولای نمادین و دوست داشتنی سینما یعنی Godzilla رونمایی شده که طرفدارانش را به وجد خواهد آورد. طرفداران و دوست‌داران هیولای نمادین و محبوب سینمای جهان یعنی گودزیلا در حال سپری کردن دوران سرگرم‌کننده و جذابی هستند. زیرا در طی ۱ سال گذشته با ۲ فیلم جذاب و دیدنی به نام‌های Godzilla x Kong: The New Empire (گودزیلا و کونگ: امپراتوری جدید) و Godzilla Minus One (گودزیلا منفی یک) روبرو شده که هر یک جنبه متفاوت و حماسی از ویرانگری‌های این هیولا را به تصویر کشیده که با جلوه‌های بصری چشم‌نواز و دیدنی موجب رقم خوردن سکانس‌های دیوانه‌واری شده که هر سینماگری را به وجد آورده است. حال طبق تازه‌ترین گزارش منتشر شده به نظر می‌رسد که گودزیلا قصد توقف و استراحت نداشته و به زودی با فیلم کوتاه و جدیدی به استقبال طرفدارانش می‌آید که در اصل یک رویداد زنده خواهد بود. اثری تحت عنوان Godzilla: Attack on Tokyo (گودزیلا: حمله به توکیو) که توسط کمپانی ژاپنی توهو ساخته شده و در نظر دارند تا آن را بر یک پرده بسیار بزرگ ۱۰۰ متری به معرض نمایش بگذارند. تصاویر این فیلم کوتاه را می‌توانید در ادامه مشاهده نمایید. اخبار سینما ، تصاویر فیلم و سریال ، فیلم و سریال

Godzilla Minus One, Godzilla x Kong: The New Empire, Godzilla: Attack on Tokyo

منبع متن: gamefa