تاکنون در سینمای کره جنوبی فیلم‌ها و سریال‌های زامبی محور خوب و مهیجی ساخته شدند که توانستند مورد توجه مخاطبان قرار بگیرند.

فیلم‌های زامبی محور از فیلم تازه منتشر شده Lisa Frankenstein تا فیلم مهیج و بلاک‌باستری World War Z همیشه جزء اصلی ژانر ماجراجویی و ترسناک بودند. در سرتاسر جهان، فیلم‌های زامبی محور توانستند به موفقیت دست پیدا کنند و این موضوع در سینمای کره جنوبی نیز به چشم می‌خورد، جایی که بار دیگر ژانر زامبی توانست احیا شود و مخاطبان زیادی داشته باشد. زامبی‌ها با آثار مشهوری در سطح جهانی همچون فیلم Train to Busan الهام‌بخش سینمای قرن بیست و یکم در کره جنوبی بودند. به نظر می‌رسد که این شیوع و گرمای آثار زامبی محور قرار نیست به این زودی‌ها از بین برود.

برای طرفداران سینمای کره جنوبی و همچنین سینمای جهانی، فیلم‌های زامبی محور همیشه ژانری بسیار محبوب و مورد توجه بوده‌اند. در نتیجه، این کشور به طور مداوم فیلم‌ها و سریال‌های زامبی محور تولید می‌کند تا خواسته‌های بینندگان را برآورده سازد. این سریال‌ها و فیلم‌های کره‌ای از سریال All of Us Are Dead محصول سرویس آنلاین نتفلیکس گرفته تا فیلم The Wailing شامل آثاری مهیج و روان‌شناختی، تمثیل‌های طبقاتی و حتی درام‌های تاریخی هستند. همه آن‎‌ها نیز یک موضوع مشترک دارند و آن زامبی‌هایی هستند که عطش شما برای آثار آخرالزمانی و زامبی محور را برآورده می‌کنند.

۱۵ انیمه جذاب حول محور زامبی‌ها

۱۵. فیلم Peninsula – محصول سال ۲۰۲۰

برترین ها (سینما) ، فیلم و سریال ، مقالات سینما

All of Us Are Dead, Peninsula, The Neighbor Zombie, Train to Busan

منبع متن: gamefa