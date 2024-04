طی این مقاله قصد داریم به برخی از دنیاهای آخرالزمانی مختلفی در بازی های ویدیویی بپردازیم که احتمالا در آن‌ها زنده نمی‌ماندیم.

طی تاریخ صنعت گیمینگ، شاهد به تصویر کشیده شدن فجایع گسترده‌ای در بازی‌های ویدیویی متعدد بودیم که برخی از آن‌ها در نهایت دنیای آن آثار را به تباهی کشاندند و برخی دیگر نیز سناریویی منزوی را به تصویر می‌کشیدند که شما به عنوان پلیر در مرکز آن قرار داشتید. برخی از این سازوکارهای آخرالزمانی با محوریت زامبی‌ها به تصویر کشیده می‌شوند، برخی دیگر متمرکز بر موجودات و هیولاهای خاصی بوده و برخی نیز کاملا متمرکز بر انسان‌ها هستند. از همین رو، تا به امروز داینامیک‌های متفاوتی در قالب کلی «آخرالزمان» در بازی‌های ویدیویی مختلف به تصویر کشیده شدند.

حال امروز ما قصد داریم برخی از خطرناک‌ترین و هولناک‌ترین موارد از این سناریوها را زیر ذره‌بین گذاشته و ببینیم بقا در کدام یک از آن‌ها کار سخت‌تری است. لازم به ذکر است که طی این مقاله ما پایین‌ترین درجه‌ی سختی بقا در یک دنیای آخرالزمانی را دنیای The Walking Dead در نظر گرفتیم که دارای Walkerهای کندتر و محیطی نسبتا منسجم با پتانسیل‌های بقای متعدد است.

Mad Max

منبع متن: gamefa