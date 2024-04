در نوشتار این هفته مروری می‌کنیم بر تمام اطلاعاتی که تاکنون از یکی از مورد انتظارترین انیمیشن‌های امسال، یعنی Despicable Me 4 منتشر شده است.

روال معمول در تولید دنباله‌های آثار مختلف سینمایی و تلویزیونی این است کمپانی‌های سازنده‌ی آن منتظر واکنش مخاطبان به نسخه‌ی بعدی می‌مانند و سپس در مورد آینده‌ی آن فرنچایز تصمیم می‌گیرند؛ اما گاهی برخی آثار به چنان موفقیت و محبوبیتی دست پیدا می‌کنند که قاعده‌ی بازی را بر هم می‌زنند و دست‌اندرکاران این فرنچایزها تصمیم به برنامه‌ریزی برای تولید دنباله‌ها و اسپین‌آف‌های متعدد به صورت همزمان می‌گیرند.

از این دسته از فرنچایزها، می‌توان به آثار تولید شده در دنیای سینمایی مارول و جنگ ستارگان اشاره کرد؛ یکی دیگر از فرنچایزهایی که با نسخه‌ی اول خود چنان دنیا را زیر و رو کرد که توانست آینده‌ی خود را تا سال‌ها تضمین کند؛ انیمیشن Despicable Me (من نفرت‌انگیز) بود.

این اثر که بر اساس داستانی از انیماتور مشهور اسپانیایی، یعنی سرخیو پابلوس توسعه یافته بود موفق به فروش بیش از نیم میلیارد دلاری شد و موفق به کسب نامزدی و جوایز متعددی از جشنواره‌های معتبر در سراسر جهان شد؛ اما حقیقت این است که محبوبیت این اثر فراتر از آمارهای تجاری ساده است.

مینیون‌های گرو دل کودکان، نوجوانان و بزرگسالان را در سراسر جهان چنان ربودند که دنباله‌های بعدی و اسپین‌آف‌های تولید شده از این اثر به مراتب از لحاظ تجاری موفق‌تر از نسخه‌ی اصلی ظاهر شدند.

انیمیشن Despicable Me 4 که ششمین عنوان در این فرنچایز به حساب می‌آید در سال ۲۰۱۷ توسط مدیرعامل استودیوی ایلومینیشن، یعنی کریس ملداندری معرفی شد. این اثر توسط یکی از کارگردانان انیمیشن اول، یعنی کریس رناد و بر اساس فیلمنامه‌ای از مایک وایت و کن دوریو توسعه یافته است.

به مناسبت نزدیک‌ شدن به تاریخ انتشار این اثر و اتمام انتظار تقریباً هفت‌ساله‌ی طرفداران برای این عنوان، نگاهی می‌کنیم بر مهم‌ترین اطلاعاتی که تاکنون از این اثر به صورت رسمی و غیررسمی به بیرون درز پیدا کرده است.

Chris Renaud, Despicable Me, Despicable Me 4, Steve Carell, Will Ferrell

منبع متن: gamefa