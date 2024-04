درحالیکه فصل دوم سریال مورد انتظار The Last of Us به تاریخ انتشارش نزدیک می‌شود، یکی از جدیدترین بازیگران این سریال، ایزابلا مرسد درباره نقش دینا در کنار بلا رمزی صحبت کرده است.

وی درباره آشنایی‌اش با بازی لست آو آس گفته:

من طرفدار این مجموعه بازی هستم اما تا وقتی قرار نبود در سریالش بازی کنم، این عنوان را بازی نکرده بودم. فقط هم گیم دوم را بازی کردم و تجربه خیلی خوبی هم بود. خیلی‌ها ازم پرسیدند چطور بازی واست جذاب و سرگرم کننده بوده؟ داستانش خیلی غم‌انگیز است. اما خب بازی خوش ساختی است و وقتی بلوترزها را می‌بینی، قلبت شروع به زدن می‌کند و دستانت عرق می‌کنند و به سختی می‌توانی دسته را نگه داری. تجربه فوق‌العاده‌ای بود. هرچیزی ضربان قلبم را بالا ببرد برایم جذاب است. پس باید بگویم از این بازی لذت بردم. کار نیل دراکمن عادی است.

مرسد خیلی غیرمنتظره پیشنهاد ایفای نقش دینا را دریافت کرد:

باید بگویم که این نقش را مستقیما بهم پیشنهاد دادند. نیل و کریگ به مدیر برنامه‌هایم زنگ زده بودند و گفته بودند میخواهیم ایزابلا را برای سریال لست آو آس ببینیم. مدیر برنامه‌هام پرسیده بود؛ برای چه نقشی؟ اما آنها حرفی نزده بودند. فقط گفته بودند تا حالا بازی را روی یوتیوب دیده؟ و من اینطوری بودم که میخواهم این گیم را بازی کنم. بعدش یک جلسه با هم داشتیم و آنها این نقش را بهم پیشنهاد دادند. معمولا اولش چیزی نمیگی چون ممکن است همه چیز تغییر کند و واقعا نمیدانی چی پیش میاد. ارتباطم با کریگ و نیل عالی بود. من و کریگ دغدغه‌های مشترکی داشتیم. ذهن‌مون زودتر از دهانمون کار می‌کرد و من عاشق همین اخلاقش شدم.

مرسد درباره همبازی شدن با بلا رمزی نیز صحبت‌هایی انجام داده:

خیلی هیجان دارم که مردم شیمی بین من و بلا رو ببینند. ما شیمی خیلی خوبی داریم. از همان روز اول با هم ارتباط گرفتیم. من واقعا به بلا احترام می‌گذارم. بلا خیلی توی کارش صادق بود و ازش خیلی چیزها یاد گرفتم. بازی باهاش افتخار بزرگی بود.

تولید فصل دوم سریال The Last of Us همچنان ادامه دارد و سال آینده روی آنتن شبکه HBO می‌رود.

منبع: کولایدر