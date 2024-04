اقتباسی سینمایی از بازی El Paso, Elsewhere ساخته می‌شود

گزارش‌های تازه حاکی از آن هستند که قرار است اقتباسی سینمایی از بازی نوآر و موفق El Paso, Elsewhere ساخته شود. نامزد جایزه اسکار لاکیت استنفیلد که سابقه حضور در فیلم The Book of Clarence و فیلم Judas and the Black Messiah را در کارنامه هنری خودش دارد، در حال مذاکره برای نقش‌آفرینی در این […]