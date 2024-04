۲۰ بازی ترسناک در جنگل؛ گمشده در تاریکی

۲۰. Bramble: The Mountain King

تهیه‌کننده: Merge Games / سازنده: Dimfrost Studio

سال انتشار: ۲۰۲۳

پلتفرم: PC, Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch

بازی Bramble: The Mountain King بازیکنان را به یک سفر عجیب و غریب در دنیایی الهام گرفته از افسانه‌های تاریک نوردیک می‌برد. شما در نقش اوله، پسر جوانی که برای نجات خواهرش لیلمور پس از ربوده شدن توسط یک ترول، بازی می‌کنید. این بازی عناصر اکتشاف و پلتفرمینگ را در حین حرکت در سرزمینی زیبا و در عین حال ترسناک ترکیب می‌کند. گفتنی است که در حالی که محیط‌ها از نظر بصری خیره‌کننده هستند، اما مملو از خطر نیز هستند. شما با موجودات کابوس‌واری از فرهنگ عامه‌ی اسکاندیناوی روبرو خواهید شد و باید از حیله‌گری خود برای زنده ماندن استفاده کنید. پازل‌هایی برای حل، پرش‌های خطرناک و باس‌های خطرناکی نیز وجود دارند.

۱۹. The Vanishing of Ethan Carter

تهیه‌کننده: The Astronauts / سازنده: The Astronauts

سال انتشار: ۲۰۱۷

پلتفرم: PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch

بازی The Vanishing of Ethan Carter یک اثر ترسناک اول شخص است که توسط The Astronauts ساخته و منتشر شده است. داستان بازی حول محور پل پروسپرو (Paul Prospero) می‌چرخد که نامه‌ای نگران‌کننده از پسر جوانی به نام ایتان کارتر دریافت می‌کند. به دنبال سرنخ‌های نامه، پل به زادگاه‌ اتان در دره‌ی رد کریک در ویسکانسین، سفر می‌کند تا‌ اتان بیابد. همانطور که پل در حال تحقیق است، شواهدی از خشونت را کشف می‌کند و با پدیده‌های ماوراء‌الطبیعه و نگران‌کننده روبرو می‌شود.

در این میان از طریق کاوش و کشف صحنه‌های مختلف، بازیکن راز ناپدید شدن‌ اتان و اسرار تاریک دره‌ی رد کریک را کشف خواهند کرد. بازی با روایتی که از طریق داستان‌گویی محیطی آشکار می‌شود، به شدت بر اتمسفر تمرکز دارد و بر خلاف بسیاری از بازی‌ها، هیچ پازل یا مبارزه به شکل سنتی در آن وجود ندارد و در عوض تاکید روی باز کردن داستان از طریق کاوش و مشاهده است. این بازی همچنین به دلیل جلوه‌های بصری مورد تحسین قرار گرفته است.

۱۸. BIGFOOT

تهیه‌کننده: CyberLight Game Studio / سازنده: CyberLight Game Studio

سال انتشار: ۲۰۱۷

پلتفرم: PC

بازی BIGFOOT یک اثر ترس و بقا است که شما را با یک موجود افسانه‌ای مشهور مواجه می‌سازد. این بازی دو راه منحصر به فرد برای تجربه ارائه می‌دهد. در نقش شکارچی شما تیم خود را جمع‌آوری کنید، با تجهیزات پیشرفته خود را تجهیز کنید و در جنگل‌های گسترده‌ی آمریکای شمالی پاگنده را ردیابی کنید و از مهارت‌ها و ابزار‌های خود برای کشف حقیقت موجود در پشت این موجود گریزان استفاده کنید. در حالت دوم شما کنترل خود پاگنده را بدست می‌گیرید و با استفاده از قدرت و حیله‌گری باورنکردنی خود، شکارچیان را تعقیب کرده و شکار می‌کنید. هرچند باید به یاد داشته باشید که گاهی اوقات شکارچی تبدیل به طعمه می‌شود. این بازی از آنریل انجین ۵ برای ارائه‌ی دنیایی خیره‌کننده استفاده می‌کند و از جلوه‌های صوتی نسبتا خوبی برخوردار است. در هر صورت چه بخواهید با پاگنده به‌ عنوان یک شکارچی مقابله کنید یا خود جانور را کنترل کنید، BIGFOOT یک تجربه‌ی هیجان‌انگیز را نوید می‌دهد.

۱۷. The Cursed Forest

تهیه‌کننده: Noostyche / سازنده: KPy3O

سال انتشار: ۲۰۱۹

پلتفرم: PC

بازی The Cursed Forest یک اثر ترسناک و ماجراجویی مستقل است که لرزه بر ستون فقرات شما می‌اندازد. این بازی شما را در قلب یک جنگل زیبای پاییزی غرق می‌کند. رنگ‌های پر جنب و جوش برگ‌های در حال تغییر، تاریکی را در زیر سطح آن پنهان می‌کند. بازی داستان شخصیتی را دنبال می‌کند که در عجله برای رسیدن به یکی از عزیزان در خطر خود، از میان‌بر جنگل نفرین شده عبور می‌کند. یک رویارویی مرموز آن‌ها را سرگردان می‌کند و ناامیدانه به دنبال راهی برای خروج می‌گردند. پروتاگونیست داستان نه تنها باید در میان درختان مرموز حرکت کند و پازل‌ها را حل کند، بلکه باید از موجودات هیولایی که در جنگل پرسه می‌زنند نیز دوری کند. بازی جنگل نفرین شده چیزی بیش از یک مبارزه برای بقا است. این یک اثر مرموز است که با یک روایت عمیق‌ در هم تنیده شده است و به طرفداران ژانر ترس به شدت پیشنهاد می‌شود.

۱۶. Sons Of The Forest

تهیه‌کننده: Newnight / سازنده: Endnight Games

سال انتشار: ۲۰۲۴

پلتفرم: PC

بازی Sons of the Forest، دنباله اثری محبوب با نام The Forest است که پس از یک دوره دسترسی اولیه‌ی موفق، به طور کامل در فوریه‌ی سال جاری عرضه شد. این بازی ترس و بقا شما را به جزیره‌ای دور افتاده می‌برد که با موجودات آدمخوار پر شده است. بازی داستان یک بازمانده‌ی تنها را دنبال می‌کند که وظیفه دارد یک میلیاردر گم شده و خانواده‌اش را پیدا کند. همانطور که جنگل‌های انبوه جزیره را کاوش می‌کنید و غار‌های تاریک آن را کشف می‌کنید، باید از حیله‌گری و تدبیر خود برای زنده ماندن استفاده کنید. این بازی بر ساخت و ساز تاکید دارد و به شما امکان می‌دهد پناهگاه‌ها، سلاح‌ها و ابزار‌هایی برای دفاع از خود بسازید و از خود در برابر دشمنان محافظت کنید.

یکی از ویژگی‌های جدید Sons of the Forest گنجاندن همراهان هوش مصنوعی است. اکنون در این نسخه می‌توانید با NPC‌های مفیدی مانند کلوین روبرو شوید که با دریافت دستورالعمل‌هایی می‌توانند در انجام وظایف به شما کمک کنند. این یک لایه‌ی جدید از استراتژی را به بازی اضافه می‌کند. به طور کلی Sons of the Forest به خاطر فضاسازی عالی، برخورد‌های وحشتناک و آزادی‌ عملی که به بازیکنان می‌دهد مورد ستایش قرار گرفته است و چه بخواهید یک پناهگاه وسیع بسازید و چه در حال حرکت باشید، جزیره‌ی آن احساس خطر و هیجان زنده ماندن را به شما القا می‌کند.

۱۵. The Quarry

تهیه‌کننده: ۲K / سازنده: Supermassive Games

سال انتشار: ۲۰۲۲

پلتفرم: PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S

‌بازی The Quarry یک بازی ماجرایی سینمایی ترسناک است که توسط سوپرمسیو گیمز توسعه یافته و حول محور نه نوجوان در یک کمپ تابستانی می‌چرخد که از آخرین شب قبل از تعطیل شدن کمپ لذت می‌برند. با این حال، برنامه‌های آن‌ها برای یک شب آرام به حاشیه می‌رود زیرا در سناریوی کابوس‌واری قرار می‌گیرند. این بازی به شما امکان می‌دهد هر شخصیت را کنترل کنید و با انتخاب‌های خود سرنوشت او و بقیه‌ی شخصیت‌ها را تحت تاثیر قرار دهید. در واقع هر تصمیمی می‌تواند به مسیری متفاوت منتهی شود. بازی دارای گرافیک بالا و بازیگران خیره‌کننده‌ای از جمله دیوید آرکوات است که عملکرد مناسبی را ارائه می‌دهند و فضایی غوطه‌ورکننده و پر از تعلیق را ایجاد می‌کنند که یادآور فیلم‌های ترسناک کلاسیک است.

۱۴. Ikai

تهیه‌کننده: PM Studios / سازنده: Endflame

سال انتشار: ۲۰۲۱

پلتفرم: PS5, Nintendo Switch, Xbox One, PS4, PC, Xbox Series X/S

بازی ترسناک Ikai یک بازی ترسناک اول شخص است که شما را به سفری هیجان‌انگیز در ژاپن فئودالی می‌برد. شما در این اثر نقش نائوکو را بازی می‌کنید که یک کشیش جوان بوده که مسئول یک عبادتگاه دور افتاده است. هرچند با فرود آمدن تاریکی، آرامش زیارتگاه توسط ارواح بدخواه و یوکای، موجودات هیولایی فولکلور ژاپنی، بهم میریزد. بازی برای ایجاد حس ترس به شدت به اتمسفر متکی است. شما باید زیارتگاه و مناطق اطراف آن را کاوش کنید و به طور مداوم در حال جست‌وجوی سرنخ‌ها و کشف منبع فعالیت‌های ماوراء الطبیعه باشید.

در این میان بر خلاف بسیاری از بازی‌های ترسناک، Ikai به جای مبارزه روی فرار تمرکز دارد. شما از سلاح‌های قدرتمند در برابر یوکای استفاده نخواهید کرد. در عوض، باید از مخفی‌کاری و دانش خود در مورد آیین‌های سنتی برای کنار زدن آن‌ها استفاده کنید. با پیشروی در بازی، روایت Ikai آشکار می‌شود و به بررسی مضامین از دست دادن عزیزان، وظیفه و اهمیت‌ ایمان در مواجهه با ناشناخته‌ها می‌پردازد. در نهایت اگرچه Ikai ممکن است برای همه مناسب نباشد، اما برای کسانی که به دنبال فضایی پرتنش غرق در در فولکلور ژاپنی هستند، یک تجربه‌ی ترسناک منحصر به فرد را ارائه می‌دهد.

۱۳. Dead By Daylight

تهیه‌کننده: Behaviour Interactive / سازنده: Behaviour Interactive

سال انتشار: ۲۰۱۶

پلتفرم: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Android, iOS, Xbox Series X/S, PS5

یکی از بازی‌های ترسناکی که در سالیان گذشته محبوبیت زیادی پیدا کرده است، Dead By Daylight است که در واقع یک اثر چند نفره‌ی چهار در مقابل یک است که در آن یک نفر به عنوان قاتل به صورت اول شخص بازی می‌کند و باید با استراتژی و گذاشتن تله بازماندگان را شکار کند و بقیه‌ی بازیکنان مطابق انتظار بازماندگانی هستند که به صورت سوم شخص بازی کرده و باید با انجام کارهای به خصوصی به صورت مخفیانه و شناخت نقشه از دست او فرار کنند. بدون شک مهم‌ترین عنصری که بازی را جذاب کرده القای حس استرس است که مخفی‌کاری با ریسک بالا در کنار محیط جنگلی تاریک باعث آن می‌شود. به طور کلی Dead By Daylight اثری است که بخاطر تنش بالا، جنگ روانی و ارزش تکرار بالای خود شناخته شده است.

۱۲. Chasing Static

تهیه‌کننده: Ratalaika Games / سازنده: Headware Games

سال انتشار: ۲۰۲۱

پلتفرم: PC, PS1, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch

بازی Chasing Static که توسط Headware Games ساخته شده است، ترکیبی منحصر به فرد از ماجراجویی مبتنی بر اکتشاف و وحشت روانی است. این بازی شما را در حومه‌ی شهر متروکی برد. شما نقش کریس سلوود را بر عهده می‌گیرید که وظیفه دارد درباره‌ی ناپدید شدن روستاییان از این شهر دور افتاده تحقیق کند. این اثر از سینمای ترسناک علمی تخیلی و سوررئالیستی دهه‌ی ۱۹۸۰ الهام گرفته است و فضای ناامیدکننده‌ای را ایجاد می‌کند که مدت‌ها پس از اتمام بازی با شما می‌ماند.

گفتنی است که این بازی به شدت بر جلوه‌های صوتی متکی است. شما مجهز به دستگاه نظارت بر جابجایی فرکانس، به دنبال نوعی ناهنجاری‌های صوتی هستید که ممکن است آنچه را که برای روستاییان گمشده اتفاق افتاده روشن کند. این مکانیک منحصر به فرد شما را در هنگام عبور از محیط درگیر نگه می‌دارد و از گوش‌هایتان به اندازه‌ی چشمانتان برای حرکت در جهان استفاده می‌کند.

کشف حقیقت

هیچ مکانیک رزمی سنتی یا حالت‌های مرگ در «تعقیب استاتیک» وجود ندارد. وحشت از فضا، روایت و حس طولانی ناراحتی ناشی می‌شود که هر چه عمیق‌تر در راز کاوش می‌کنید بیشتر می‌شود. داستان از طریق کاوش و کشف اقلام پراکنده در سراسر چشم انداز آشکار می‌شود. آماده باشید تا زمانی که اسرار تاریک Hearth را کشف می‌کنید، خود پازل را جمع کنید. در نهایت اگر به دنبال یک ماجراجویی ترسناک کوتاه اما پر از تعلیق هستید، این بازی مناسب شما خواهد بود.

۱۱. Rooten

تهیه‌کننده: Samustai Limited / سازنده: Amortiz Games

سال انتشار: ۲۰۲۱

پلتفرم: Nintendo Switch, Xbox One, PS4, PC

این بازی شما را به فضایی ترسناک می‌برد که در آن شما خود را در یک‌ ایستگاه تحقیقاتی سرگردان می‌بینید. جنگل وسیع اطراف‌ ایستگاه، کلید فرار شما است یا شاید سرنوشت شوم‌تری را در خود جای داده باشد. بازی عملا کمک خاصی به شما نمی‌کند و هیچ هدف مشخصی وجود ندارد. در واقع شما آزاد هستید که جنگل فوق‌العاده زیبای بازی را با ریتم خاص خود کاوش کنید یا تسلیم آرامش عجیب آن شوید. Rooten که با سبک هنری ۲.۵ بعدی منحصر به فردی طراحی شده است که عناصر طراحی شده با دست را با محیط‌های سه بعدی ترکیب می‌کند، حس ترس و انزوا را به خوبی القا می‌کند.

توسعه‌دهندگان جنگل را به عنوان یک موجود زنده توصیف می‌کنند که راز‌ها و داستان‌های خاص خود را دارد اما آن‌ها هشدار می‌دهند که کنجکاوی می‌تواند یک حرکت خطرناک در این مکان ترسناک باشد. در هر صورت چه میل به تجربه‌ای مبتنی بر روایت داشته باشید و چه از آزادی برای ایجاد مسیر خود در دنیایی پر از راز‌های پنهان لذت ببرید، Rooten یک ماجراجویی منحصر به فرد را ارائه می‌دهد.

۱۰. Through The Woods

تهیه‌کننده: ۱C Publishing EU / سازنده: Antagonist

سال انتشار: ۲۰۱۶

پلتفرم: PC

بازی Through The Woods یک اثر ماجراجویی ترسناک سوم شخص است که در یک محیط جنگلی کابوس‌وار در سواحل غربی نروژ اتفاق می‌افتد. داستان بازی حول محور مادری می‌چرخد که در جست‌وجوی پسرش است که در جنگل ناپدید شده است. این بازی اساطیر نورس و فولکلور نروژی را در هم می‌آمیزد تا فضایی پر از تعلیق ایجاد کند. بازیکنان جنگل‌های ترسناک را از منظر مادری نگران کشف می‌کنند و افکار و اضطراب‌های او را از طریق روایتی که بر اساس اعمال بازیکن تغییر می‌کند، تجربه می‌کنند. محیط با نورپردازی و صدا‌های واقع‌گرایانه زنده می‌شود و می‌تواند بازیکن را حسابی بترساند.

بازیکنان از یک چراغ قوه برای کاوش استفاده کرده، پازل‌ها را حل می‌کنند و با موجودات وحشتناکی روبرو می‌شوند. مکانیک مخفی‌کاری در بازی اهمیت زیادی دارد زیرا شما نمی‌توانید به طور مستقیم با موجودات ترسناک بازی درگیر شوید. گفتنی است که در سراسر جهان غار‌ها و گذرگاه‌های پنهانی نیز وجود دارد که راز‌هایی را در خود جای داده‌اند که می‌توانند به شما در کشف رمز ناپدید شدن پسرتان کمک کنند.

۹. Witch Hunt

تهیه‌کننده: Gua / سازنده: Gua

سال انتشار: ۲۰۱۸

پلتفرم: PC

بازی ویچ هانت که در قرن هجدهم میلادی می‌گذرد، یک بازی شکار با مضامین ترسناک است که در منطقه‌ای متراکم از یک جنگل ترسناک اتفاق می‌افتد که در آن شما باید از مردم شهری در مقابل موجودات اهریمنی نظیر جادوگرها، مردگان متحرک و غیره محافظت می‌کنید. بازی شامل یک سیستم پیشرفت با عناصر نقش‌آفرینی جذاب است که با جمع‌آوری جوایز پس از هر شکار موفق، توانایی خرید و ارتقای تجهیزات را فراهم می‌کند. همچنین بازی بر کاوش تاکید زیادی دارد، دارای عناصر غیر خطی است و فضایی پر از تعلیق ایجاد می‌کند که تجربه‌ی آن برای علاقه‌مندان این سبک ضروری است.

۸. The Forest

تهیه‌کننده: Endnight Games / سازنده: Endnight Games

سال انتشار: ۲۰۱۸

پلتفرم: PC, PS4

بازی The Forest شما را نقش اریک له‌بلانک، تنها بازمانده‌ی سقوط یک هواپیمای مسافربری، قرار می‌دهد. شما خود را در جزیره‌ای دورافتاده و پوشیده از جنگل می‌بینید و هدفتان این است که پسرتان تیمی را که به طرز مرموزی ناپدید شده پیدا کنید. با این حال مناظر بازی در عین حالی که چشم‌نواز هستند، با جامعه‌ی وحشتناکی از جهش یافته‌های آدمخوار پر شده‌اند. در حالی که اکتشاف در بازی تشویق می‌شود، شما همچنین به ساخت سلاح، ساختن سرپناه و یافتن منابع برای زنده ماندن خواهید پرداخت.

در این میان هیچ ماموریت یا ماموریت مشخصی وجود ندارد و شما تصمیم می‌گیرید که چگونه با بقا و تهدید آدمخواران مقابله کنید. بازی از دید اول شخص انجام می‌شود و در در طول روز فرصتی برای کاوش و جمع‌آوری منابع مختلف ارائه می‌دهد اما با فرا رسیدن شب، جنگل به منظره‌ای ترسناک تبدیل می‌شود که در آن آدمخوار‌ها تهاجمی‌تر می‌شوند و تاریکی تنش را بالا می‌برد.

۷. Until Dawn

تهیه‌کننده: Sony / سازنده: Supermassive Games

سال انتشار: ۲۰۱۵

پلتفرم: PS4, PS5, PC

انتیل داون یک بازی ماجرایی سینمایی است که که در سال ۲۰۱۵ منتشر شد و به دلیل ترکیب منحصر به فرد از انتخاب‌های روایی و فضای وحشتناکش طرفداران زیادی پیدا کرد. بازی ماجرای هشت دوست را دنبال می‌کند که یک سال پس از ناپدید شدن اسرارآمیز دو نفر از دوستانشان در یک کوه برفی، به یک اقامتگاه منزوی در آن کوه بازمی گردند. با فرا رسیدن شب، تعطیلات آخر هفته‌ی آن‌ها به سمتی می‌رود که توسط نیرویی مرموز شکار می‌شوند. بازی از این منظر مانند یک فیلم ترسناک اسلشر کلاسیک است.

چیزی که بازی را نسبت به آثار مشابه متمایز می‌کند، سیستم اثر پروانه‌ای آن است. در طول بازی، بازیکنان نقش هر شخصیت را بر عهده می‌گیرند و مجبور به گرفتن تصمیمات دشواری می‌شوند که می‌تواند عواقب پایداری داشته باشد. یک انتخاب به ظاهر بی‌اهمیت در اوایل می‌تواند منجر به از بین رفتن یک شخصیت در اواخر داستان شود. این روایت منشعب، بازیکنان را با سنگینی تصمیمات خود و پیامد‌های احتمالی مواجه می‌کند. گیم‌پلی شامل ترکیبی از اکتشاف و رویداد‌های سریع (QTE) است. بازیکنان محیط را از منظر سوم شخص کاوش می‌کنند، سرنخ‌ها را کشف کرده و پردا از رمز و راز اتفاقی که یک سال قبل در کوه رخ داده است، بر می‌دازند. گفتنی است که در سال ۲۰۲۴ بازسازی این اثر با جلوه‌های بصری بهتر عرضه شد.

۶. Slide In The Woods

تهیه‌کننده: Jonny’s Games / سازنده: Jonny’s Games

سال انتشار: ۲۰۲۲

پلتفرم: PC

بازی Slide In The Woods یک جواهر مستقل است که با گرافیک الهام گرفته شده از آثار دوران پلی‌استیشن ۲ بازیکنان را به فضایی ترسناک می‌برد. بدون هیچ هدف مشخصی، وظیفه‌ی شما در بازی این است که از سرسره پایین بیایید و با زمان کافی، هر بار که این کار را انجام می‌دهید، خود را در حالات مختلفی خواهید دید. این ابهام کاری می‌کند که شما را در مورد منشاء سرسره و راز‌هایی که ممکن است در خود نگه دارد شروع به حدس و گمان کنید. در واقع همانطور که در سرسره حرکت می‌کنید، اتفاقات عجیب و غریب شروع به آشکار شدن می‌کنند و توسعه‌دهندگان هوشمندانه از محدودیت‌های دیدگاه اول شخص برای افزایش تنش استفاده می‌کنند. در حالی که Slide in the Woods را می‌توان به سرعت به اتمام رساند، سوالاتی که در ذهن بازیکن ایجاد می‌کند، تاثیری ماندگار بر جای می‌گذارند.

۵. Blair Witch

تهیه‌کننده: Lionsgate Games / سازنده: Bloober Team

سال انتشار: ۲۰۱۹

پلتفرم: PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch

بازی Blair Witch که در آگوست ۲۰۱۹ منتشر شد، یک تجربه‌ی ترسناک روانشناختی است که با الهام از سری فیلم‌های سینمایی جادوگر بلر، شما را در سال ۱۹۹۶، دو سال پس از وقایع فیلم پروژه‌ی جادوگر بلر، به جنگل بلک هیلز می‌برد. در این بازی شما در نقش الیس لینچ، افسر پلیس سابق، که در جست‌وجوی پسر گمشده‌ای است، قرار می‌گیرید. در ادامه چیزی که به عنوان یک ماموریت نجات شروع می‌شود، پس از مدتی با کاوش در جنگل به یک کابوس وحشتناک تبدیل می‌شود. شما با سگ قابل اعتماد خود در کنارتان، یک چراغ قوه و یک دوربین فیلمبرداری، با ترس‌های خود و جادوگر بلر، نیروی اسرارآمیزی که جنگل را اشغال کرده، مقابله خواهید کرد. در هر صورت اگر به دنبال یک ماجراجویی ترسناک با تعلیق به شدت بالا هستید، این اثر ترسناک روانشناختی لرزه بر ستون فقرات شما خواهد انداخت.

۴. Outlast 2

تهیه‌کننده: Red Barrels / سازنده: Red Barrels

سال انتشار: ۲۰۱۷

پلتفرم: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

اوت‌لست ۲ به عنوان دنباله‌ای بر اثری موفق در سال ۲۰۱۳، محیط متراکم اولین بازی را کنار می‌گذارد و بازیکن را وارد مناطقی دور افتاده در شمال آریزونا می‌کند. شما نقش خبرنگاری به نام بلیک لانگرمن را بر عهده می‌گیرید که پس از سقوط بالگرد به دنبال همسر خود لین است. بلیک گمشده و تنها وارد یک شهر منزوی به نام دروازه‌ی معبد می‌شود که در آن فرقه‌ای آشفته به رهبری سالیوان ناث زندگی می‌کند. بلیک که هیچ وسیله‌ای برای مبارزه ندارد، به هوش و دوربین دید در شب قابل اعتماد خود برای حرکت در دنیای ترسناک بازی تکیه می‌کند. این بازی به خاطر تصاویر آزاردهنده و روایت ناراحت‌کننده‌اش که مضامین تعصب مذهبی، آسیب‌های روحی و توهم را بررسی می‌کند، مشهور است. داستان از طریق جزئیات محیطی، یادداشت‌های مرموز و برخورد‌های ترسناک با اعضای فرقه آشکار می‌شود و شما را در فضایی ترسناک شامل جنگل‌های انبوه، غارها و روستاها قرار می‌دهد.

۳. Alan Wake

تهیه‌کننده: Microsoft Game Studios / سازنده: Remedy Entertainment

سال انتشار: ۲۰۱۰

پلتفرم: Xbox 360, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

الن ویک یک بازی ترسناک روانشناختی است که در آن رمان‌نویسی پرفروش با نام الن ویک، به همراه همسرش آلیس در تعطیلات به شهر خیالی برایت‌ فالز در واشنگتن می‌روند. با این حال، زمانی که آلیس ناپدید می‌شود و الن در یک کابوس قرار می‌گیرد، تعطیلات آن‌ها تغییری تاریک پیدا می‌کند. همانطور که داستان آشکار می‌شود، الن با چهره‌هایی ترسناک مبارزه می‌کند و سعی می‌کند راز پشت تاریکی را کشف کند. در این میان نور بزرگترین سلاح اوست و او باید از چراغ قوه، استفاده کند تا تاریکی را پس بزند و همسرش را پیدا کند. در نهایت اگرچه ترس بازی از عناصر روانشناختی نشات می‌گیرد که مدت‌ها پس از اتمام بازی در ذهن باقی می‌مانند اما محیط جنگلی بازی به تشدید حس گیر افتادن در محیطی خفقان‌آور و درک شری که در شهر کوچک برایت فالز نفوذ کرده، کمک می‌کند.

۲. Darkwood

تهیه‌کننده: Acid Wizard Studio / سازنده: Acid Wizard Studio

سال انتشار: ۲۰۱۷

پلتفرم: PC, PS4, Nintendo Switch, Xbox One, Google Stadia, PS5, Xbox Series X/S

بازی Darkwood، یک تجربه‌ی ترس و بقای دلهره‌آور است که شما را وارد یک مبارزه‌ی ناامیدکننده برای بقا در میان جنگلی فاسد می‌کند. برخلاف بسیاری از بازی‌های ترسناک، دارک‌وود از ترس‌های ناگهانی خودداری می‌کند تا فضای ترسناک خود را دیکته کند. نمای دوربین بالا به پایین ممکن است در ابتدا برای القای حس ترس مناسب به نظر نرسد، اما آسیب‌پذیری شما را در حالی که در جنگل‌های انبوه حرکت می‌کنید و دائما در مقابل تهدیدات ناشناخته قرار می‌گیرید، به خوبی نشان می‌دهد.

در طول روز، جنگل زیبایی خاصی را ارائه می‌دهد، هرچند که مملو از خطر است. اکتشاف برای جمع‌آوری منابع، ساخت سلاح و کشف راز‌هایی که در زیر شاخه‌های پیچ خورده‌ی جنگل پنهان است، کلیدی است. خود جهان به صورت اتوماتیک توسط کامپیوتر ایجاد می‌شود و اطمینان حاصل می‌کند که هر دور از بازی یک تجربه‌ی تازه ارائه می‌دهد. با این حال با فرود آمدن تاریکی، وحشت واقعی آغاز می‌شود. موجودات هیولایی از سایه‌ها بیرون می‌آیند و شما را مجبور می‌کنند که در مخفیگاه خود به دنبال سرپناهی بگردید. در آنجا شما باید موارد دفاعی خود را تقویت کرده، تله بگذارید و برای رسیدن روشنایی دعا کنید. به طور کلی Darkwood یک گیم‌پلی عمیق و چالش‌برانگیز را ارائه می‌دهد که هیچ راهنمایی در آن وجود ندارد و برای زنده ماندن باید به هوش و ذکاوت خود تکیه کنید.

۱. Slender: The Eight Pages

تهیه‌کننده: Parsec Productions / سازنده: Parsec Productions

سال انتشار: ۲۰۱۲

پلتفرم: PC

بازی Slender: The Eight Pages یک اثر مستقل رایگان است که در سال ۲۰۱۲ سر و صدای زیادی به پا کرد. این بازی یک تجربه‌ی ترس و بقای تک نفره و اول شخص است که شما را درون تاریکی جنگلی پر از رمز و راز می‌برد که در آن، دشمن اصلی مردی باریک با قدی بلند و اندامی غیرطبیعی است. بازی برای ترساندن شما بر تعلیق خالص تکیه دارد. شما تنها با یک چراغ قوه با باتری در حال اتمام، باید در جنگل انبوهی حرکت کنید و هشت صفحه پراکنده را جمع‌آوری کنید. دویدن استقامت شما را تخلیه می‌کند و دید شما را محدود می‌کند، در حالی که ترس همیشگی از حضور اسلندر من استرس زیادی به شما وارد می‌کند.

به طور کلی هیچ سلاح یا وسیله‌ای برای مبارزه وجود ندارد و تنها راه بقای شما این است که هوشیار بمانید، منابع خود را مدیریت کنید و از گرفتار شدن در چنگال اسلندرمن دوری کنید. بازی همچنین هیچ توضیح روشنی برای رویداد‌ها نیز ارائه نمی‌دهد. در نهایت گفتنی است که اگرچه خود بازی نسبتا کوتاه است، اما تجربه‌ای است که مدت‌ها پس از اتمام، روان شما را آزرده خواهد کرد.

منبع: The Gamer

