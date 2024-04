ویدیو: مادسازان بازی GTA 5 را روی کنسول نینتندو سوییچ اجرا کردند

سال گذشته بود که سورس کد بازی GTA 5 در سطح اینترنت پخش شد. حالا گروهی از مادسازان با استفاده از این کدها، بازی GTA 5 را روی کنسول نینتندو سوییچ اجرا کرده‌اند. همچنین، این گروه ویدیویی از اجرای بازی روی آخرین کنسول دستی نینتندو، منتشر کرده است.

این گروه طراح ماد با نام Superstar South، ویدیویی ۲ دقیقه‌ای از اجرای بازی GTA 5 روی کنسول نینتندو سوییچ را، از طریق صفحه خود در پلتفرم X منتشر کرده است. حدود یک ماه قبل بود که این گروه اعلام کرد قصد دارد تا بازی GTA 5 را روی نینتندو سوییچ، لینوکس و اندروید، منتشر کند.

در ادامه ویدیوی مورد بحث را مشاهده می‌کنید:

سال گذشته، کمپانی Rockstar قربانی هک‌های گسترده‌ای بود و حتی اطلاعات مختلفی از GTA 6 از این طریق لو رفت. این پروژه نیز بر اساس سورس کد بازی GTA 5 است که طی جریانی مشابه‌، بین عموم دست به دست شد.

اجرای بازی GTA 5 روی آخرین کنسول دستی نینتندو، با فراز و نشیب‌های زیادی روبه‌رو است. جدا از کاهش جزئیات گرافیکی، نرخ فریم بازی دائما بین ۲۷ تا ۷۰ فریم بر ثانیه متغیر است. همچنین کنسول نینتندو سوییچ هنگام اجرای بازی بدون اورکلاک و در حالت Handheld قرار داشته.

بازی GTA 5 بیش از ده سال پیش برای کنسول‌های نسل هفتمی منتشر شد. بازی در نهایت برای کنسول‌های نسل هشتمی و پلتفرم PC پورت شد و اخیرا راه خود را به نسل نهم با انتشار نسخه‌ای بهبود یافته، باز کرده است. با این حال، تاریخ عرضه این بازی تنها مسئله‌ای نیست که برای اجرای بدون نقص آن روی نینتندو سوییچ مهم باشد، مسائل دیگری از جمله سازگاری موتورگرافیکی آن، خود امری غیر قابل چشم‌پوشی تلقی می‌شود.

تا امروز، راهی برای اجرای این بازی روی کنسول نینتندو سوییچ وجود نداشته و هیچگاه روی آن عرضه نشده است. شاید بتوان اجرای GTA 5 روی کنسول Steam Deck را نزدیک‌ترین تجربه در دسترس به صورت دستی دانست. همچین این بازی قبلا روی سرویس‌های استریم مختلف مثل GeForce Now و Xbox Cloud Gaming قرار داشت اما بعدها از روی آن‌ها برداشته شد.

حتی اگر گروه Superstar South موفق به اجرای بدون عیب و نقص این بازی روی نینتندو سوییچ شود، بعید است که بتواند از سدی به نام Take Two، کمپانی مادر Rockstar، که همیشه جلوی روند و انتشار پروژه‌هایی به این شکل را گرفته، عبور کند. برای مثال، Take Two در سال گذشته جلوی انتشار ماد مراحل داستانی بازی GTA 5 را گرفت، که بر اساس هوش مصنوعی عمل می‌کرد.