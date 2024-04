تریلر داستانی Destiny 2: The Final Shape منتشر شد

تریلر جدید Destiny 2: The Final Shape، به ماجراجویی Cayde-6 درون The Traveler می‌پردازد. در بسته الحاقی جدید بازی Destiny 2، بازیکنان ماموریت دارند تا The Witness را شکست دهند. اما آن‌ها در این مسیر تنها نخواهند بود، شخصیت‌های Mithrax، Savathun و Empress Caiatl در تریلر جدید Destiny 2: The Final Shape دیده می‌شوند. تریلر جدید […]