استودیوی Hexworks، بزرگترین به‌روزرسانی عنوان Lords of the Fallen را منتشر کرد. این آپدیت که Master of Fate نام دارد، گزینه‌های شخصی‌سازی پیشرفته را به بازی اضافه کرده است. بازیکنان با استفاده از این ۷ گزینه، می‌توانند پیش از هر بار شروع این عنوان، چالش‌های آن سیو را به دلخواه تغییر دهند.

تریلر به‌روزرسانی Master of Fate بازی Lords of the Fallen را در ادامه می‌توانید مشاهده کنید:

یکی از گزینه‌های شخصی‌سازی که Ironman نام دارد، بازیکنان را پس از مرگ به ابتدای بازی باز می‌گرداند. گزینه Randomized Enemies و Randomized Loot، باعث می‌شوند که دشمنان و آیتم‌ها به صورت تصادفی در جهان بازی پراکنده شوند. البته که این دو گزینه شامل چندین استثنا هستند. باس‌ها نمی‌توانند در هر جای بازی پدیدار شوند و آیتم‌های کلیدی، در همان مکان خود باقی می‌مانند.

بازیکنان همچنین می‌توانند تعداد دشمنان هر منطقه را افزایش دهند و آیتم‌های مخصوص ارتقای اسلحه را آسان‌تر به دست بیاورند. جزئیات کامل این به‌روزرسانی را در اینجا می‌توانید مطالعه کنید.

بازی Lords of the Fallen برای ایکس باکس سری ایکس/اس، پلی استیشن ۵ و رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد.