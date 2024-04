آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم؟ از Rebel Moon تا Arthur the King

این آخر هفته قرار است به معرفی فیلم‌های Rebel Moon – Part Two: The Scargiver، Arthur the King و Monkey Man بپردازیم.

زک اسنایدر از جمله فیلم‌سازان برجسته و سرشناس به شمار می‌رود که در کارنامه هنری خودش عهده‌دار فیلم‌ها و فرنچایزهای بسیار بزرگی بوده که از جمله آن‌ها می‌توان به فیلم‌های دنیای سینمایی دی‌سی اشاره کرد. با این حال، سبک خاص فیلم‌سازی وی به گونه‌ای است که ممکن است فقط برای عده‌ای خاص از مخاطبان جالب به نظر برسد.

این موضوع در فیلم جدید وی نیز صادق است. فیلم «ماه سرکش – بخش دوم: زخم‌زن» که دنباله‌ای برای فیلم قبلی است، همان رویکرد فیلم اول را در پیش می‌گیرد و با وجود داشتن بازیگران زیاد و داستان با پتانسیل بالا و همچنین جلوه‌های بسیار خوب، آن طور که باید جذاب و تماشایی به نظر نمی‌رسد.

در این مطلب از سری مطالب «آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم» علاوه بر این اثر سینمایی به سراغ معرفی فیلم «مرد میمونی» به کارگردانی و نقش‌آفرینی دو پتل و همچنین فیلم «آرتور شاه» با بازی مارک والبرگ و سیمو لیو می‌پردازیم.

فیلم Rebel Moon – Part Two: The Scargiver

