تاریخ پخش انیمیشن سریالی Twilight of the Gods از زک اسنایدر اعلام شد + تصویر

به تازگی سرویس آنلاین نتفلیکس تصویری از انیمیشن سریالی Twilight of the Gods ساخته زک اسنایدر را منتشر کرده است. فیلم Rebel Moon – Part Two: The Scargiver جدیدترین فیلم زک اسنایدر بوده که به تازگی روی سرویس آنلاین نتفلیکس عرضه شده و توانسته عملکرد نسبتا خوبی نیز روی این سرویس آنلاین داشته باشد اما […]

تاریخ پخش انیمیشن سریالی Twilight of the Gods از زک اسنایدر اعلام شد + تصویر علی محمدپناه ۱۱:۱۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۶