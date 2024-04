گزارش مالی مایکروسافت: افزایش درآمد ایکس باکس به دلیل خرید Activision Blizzard

درآمد بخش گیمینگ مایکروسافت در سه ماهه سوم سال مالی ۲۰۲۴، نسبت به سال گذشته ۵۱ درصد افزایش یافته است که دلیل اصلی آن، خریداری Activision Blizzard است.

درآمدهای بخش گیمینگ Microsoft منتشر شده که باز هم تحت تاثیر بزرگترین خرید صنعت بازی قرار دارد.

مایکروسافت گزارش مالی سه ماهه سوم سال مالی ۲۰۲۴ را در روز پنجشنبه به اشتراک گذاشت و نمایی کلی از بخش‌های سودآور و زیانده شرکت، ارائه کرد. طبق این گزارش، درآمد شرکت از فروش بازی نسبت به سال گذشته ۵۱ درصد افزایش یافته که به دلیل خرید Activision Blizzard بوده است. درآمد حاصل از محتوا و خدمات، ۶۲ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته در حالی که درآمد فروش سخت‌افزار، با کاهش ۳۱ درصدی مواجه شده است.

در مجموع، درآمد بخش گیمینگ مایکروسافت در این سه ماهه به ۶۱.۹ میلیارد دلار رسید که فراتر از انتظارات بود.

مایکروسافت در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۳ (۲۱ مهر ۱۴۰۲) ، تقریباً پس از دو سال کش و قوس‌های حقوقی، به طور رسمی Activision Blizzard را خریداری کرد. از آن زمان به بعد و با شروع سه ماهه دوم سال مالی ۲۰۲۴، درآمد کل بخش گیمینگ Microsoft به طور چشمگیری افزایش یافته است.

در حالی که مایکروسافت هنوز در حال ادغام استودیوهای شرکت Activision Blizzard و King با زیرمجموعه‌های داخلی خود است، این خرید برای گیمرها به ثمر نشسته زیرا Diablo 4 به سرویس Xbox Game Pass اضافه شده است. فیل اسپنسر (Phil Spencer)، مدیرعامل بخش گیمینگ مایکروسافت، گفت که گیمرها باید منتظر اضافه‌ شدن بازی‌های بیشتری از Activision Blizzard، از جمله فرنچایز Call of Duty، به این سرویس باشند.

مدیرعامل شرکت، ساتیا نادلا (Satya Nadella) ، در یک کنفرانس ویدیویی اشاره کرد که مشترکین Xbox Game Pass پس از اضافه شدن Diablo 4 به این سرویس، بیش از ۱۰ میلیون ساعت آن را بازی کرده‌اند و این عنوان به یکی از بزرگترین عرضه‌های استودیوهای داخلی در این سرویس تبدیل شده است.

با نگاه به آینده و سه ماهه چهارم سال مالی ۲۰۲۴، شرکت مایکروسافت انتظار دارد که درآمد حاصل از فروش بازی‌ها در مقایسه با سال گذشته، با رشدی ۴۰ درصدی مواجه شود که باری دیگر تحت تاثیر خرید Activision Blizzard خواهد بود. همچنین انتظار می‌رود که فروش سخت‌افزار Xbox، مجدداً نسبت به سال گذشته کاهش یابد.

همانطور که انتظار می‌رفت، اضافه شدن Activision Blizzard باعث افزایش قابل توجه درآمد بخش گیمینگ Microsoft شده است و انتظار می‌رود این روند صعودی تا سال ۲۰۲۵ ادامه داشته باشد.

گویا در سه‌ماهه پیش رو، درآمد بخش گیمینگ Microsoft به دلیل عرضه چند بازی AAA، رشد چشمگیری داشته باشد. از جمله این بازی‌ها می‌توان به Avowed ساخته Obsidian Entertainment، بازی Indiana Jones and the Great Circle ساخته‌ MachineGames و Call of Duty بعدی که طبق گزارش‌ها توسعه آن توسط Treyarch انجام می‌شود، اشاره کرد.