سم ریمی که فیلم Doctor Strange in the Multiverse of Madness را کارگردانی کرده بود، از علاقه‌اش برای کار دوباره در دنیای سینمایی مارول خبر داده است.

سم ریمی از جمله فیلم‌سازان برجسته و درخشان به شمار می‌رود که بیشتر به خاطر ساخت فیلم‌های ترسناک و همچنین سه‌گانه اصلی Spider-Man شناخته می‌شود و مدت‌ها بوده که شایعاتی پیرامون حضور او در دنیای سینمایی مارول برای ساخت یک اثر سینمایی وجود داشته است.

در سال ۲۰۲۲ میلادی، او فیلم Doctor Strange in The Multiverse of Madness را کارگردانی کرد و اولین تجربه کارگردانی در دنیای سینمایی مارول را به دست آورد. پس از آن نیز شایعاتی از کارگردانی او در فیلم Avengers: Secret Wars به گوش خورده است.

با این حال، وقتی از سم ریمی درباره پروژه بعدی‌اش در دنیای سینمایی مارول سوال شده، او پاسخ سرراستی نداده و تنها بیان کرده که او از همکاری دوباره با استودیو مارول خوشحال خواهد شد. او بیان کرده که او برنامه‌ای برای فعالیت در دنیای سینمایی مارول ندارد اما انجام این کار را دوست دارد.

اخبار سینما ، فیلم و سریال

Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, MCU, Sam Raimi

منبع متن: gamefa