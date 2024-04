تریلری جدید از STALKER 2: Heart of Chornobyl منتشر شد

استودیوی GSC Game World، تریلری جدید با نام Not a Paradise برای بازی STALKER 2: Heart of Chornobyl، عرضه کرد. استودیوی اوکراینی GSC Game World، راه سختی را برای توسعه عنوان STALKER 2: Heart of Chornobyl طی کرده است. مراحل ساخت این بازی به دلایل سیاسی و جنگ، با موانع و مشکلات بسیاری رو به […]