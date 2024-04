کمپانی بازی‌سازی Embracer Group به سه شرکت جداگانه تقسیم شد

گفتنی است که از زمان آغاز به کار، Embracer Group به یک گروه جهانی از مشاغل خلاق و کارآفرین در رایانه‌های شخصی، کنسول، موبایل و سایر رسانه‌های مرتبط تبدیل شده است. این امر از طریق مدل عملیاتی غیرمتمرکز این گروه امکان‌پذیر شده است، جایی که کارآفرینان بزرگ، این کمپانی را به عنوان بخشی از ۱۱ گروه عملیاتی اداره می‌کنند که هر کدام دارای آثار متمایز، نام تجاری، استراتژی کسب و کار و عملیاتی خاص خود هستند. استراتژی Embracer Group به طور کلی حول حمایت از کارآفرینان و توسعه‌دهندگان زمینه‌ی بازی و سرگرمی می‌چرخد. این شرکت دارای مجموعه‌ی گسترده‌ای از بیش از ۹۰۰۳ آی‌پی است که شامل برخی از محبوب‌ترین و نمادین‌ترین آثار در صنعت بازی، کمیک و سایر رسانه‌ها می‌شود. ساختار و مدل فعلی به خوبی به گروه خدمت کرده است و در ایجاد یک گروه جهانی با فعالیت در بیش از ۴۰ کشور از اهمیت بالایی برخوردار بوده است.

برای تحقق بیشتر اهداف این کمپانی و استفاده‌ی بهینه از منابع آن، این گروه در ژوئن ۲۰۲۳ یک برنامه‌ی بازسازی را اعلام کرد که با فاز‌های مختلف تا مارس ۲۰۲۴ ادامه دارد. تمرکز این برنامه صرفه‌جویی در هزینه، تخصیص سرمایه، کارایی و ادغام در حین واگذاری برخی استودیوها خواهد بود. پس از بررسی دقیق و کامل، ارزیابی هیئت مدیره این است که ساختار فعلی گروه، شرایط بهینه‌ای را برای خلق ارزش برای سهامداران ایجاد نمی‌کند. حال برای ادامه‌ی کار این کمپانی، به نفع همه‌ی کارکنان، گیمرها و سهامداران، هیئت مدیره و مدیریت اجرایی تصمیم گرفته‌اند که تقسیم کردن Embracer Group را پیشنهاد دهند.

طبق گزارش‌ها با این تصمیم، واحد‌های تجاری دارای مقیاس کافی همراه با استراتژی‌های عملیاتی واضح‌تر و مشخصات مالی خواهند بود که آن‌ها را قادر می‌سازد تا مجموعه‌ی بزرگتری از سرمایه‌گذاران را جذب کند. سهامداران فعلی می‌توانند آزادانه در مورد تخصیص سرمایه‌ی خود بین سه نهاد تصمیم بگیرند.

هر واحد تجاری قادر خواهد بود به طور کامل از مجموعه اهداف مالی و ساختار بهینه‌ی تامین مالی و استراتژی تخصیص سرمایه که بلندپروازی‌های رشد آن‌ها را ممکن می‌سازد، استفاده کند. ساختار جدید همچنین بهترین مدل‌ها و استراتژی‌های عرضه به بازار را برای بازی‌های مستقل و همچنین بازی‌های AAA از طریق دو نهاد جداگانه و متمرکزتر ممکن می‌سازد.

در حالی که Asmodee و Coffee Stain به شرکت‌های جدیدی در نزدک استکهلم تبدیل خواهند شد، Middle-Earth همانطور که در حال حاضر مشخص شده است، در Embracer Group باقی خواهد ماند. نام این کمپانی‌ها نیز ممکن است در آینده تغییر کند. Asmodee ظرف ۱۲ ماه آینده جدا می‌شود، در حالی که Coffee Stain در طول سال ۲۰۲۵ جدا می‌شود. سهام این دو بین سهامداران Embracer Group توزیع می‌شود. این شرکت ادعا کرد که تقسیم شدن به سه نهاد، هر کدام را قادر می‌سازد تا روی استراتژی‌های اصلی خود تمرکز کرده و به روش‌های خود رشد کنند. تمام ۹۰۰۳ آی‌پی تحت مالکیت یا کنترل شده در سراسر Embracer Group به نهادهای جدید و مربوطه‌ی خود منتقل خواهد شد.

شرکت Asmodee Group روی بازی‌های رومیزی تمرکز خواهد کرد، در حالی که Coffee Stain & Friends توسعه‌ی بازی‌های مستقل تا بازی‌های AA برای رایانه‌های شخصی، کنسول‌ها و موبایل‌ها را برعهده می‌گیرد. در همین حال، Middle-Earth Enterprises & Friends روی ساخت بازی‌های AAA برای رایانه‌های شخصی و کنسول‌ها تمرکز خواهند کرد و بزرگترین سری‌های Embracer Group مانند The Lord of the Rings و توم ریدر را مدیریت خواهند کرد. البته Embracer Group اعلام کرده است که هنوز همکاری‌هایی با تیم‌ها در این سه کسب و کار وجود خواهد داشت، اما این موضوع بر اساس شرایط بازار انجام خواهد شد. لارس وینگفورز (Lars Wingefors)، مدیرعامل Embracer Group، مالک هر سه شرکت باقی خواهد ماند و گفته است که در نظر دارد تا یک ساختار مالکیت بلندمدت جدید تشکیل دهد. او می‌گوید:

من همیشه نقش خود را به عنوان مدیر عامل گروه و مالک اصلی به عنوان یک مشوق برای کارآفرینان موفق، بازی‌سازان و رهبران کسب و کار در دستیابی به موفقیت بیشتر می‌دانم و این تغییر نخواهد کرد.

این تقسیم شرکت به دنبال پایان یک برنامه‌ی بازسازی نه ماهه است که در آن Embracer Group سه استودیوی Volition Games ،Free Radical Design و Campfire Cabal را تعطیل کرد و Saber Interactive و Gearbox Software را فروخت و بیش از ۱۴۰۰ کارمند را اخراج کرد. در ادامه به تفکیک به هر یک از سه شرکت جدید خواهیم پرداخت.

Asmodee Group

شرکت Asmodee Group تا حد زیادی در سازمان خود، از جمله ۲۳ استودیوی توسعه‌ی بازی‌های رومیزی داخلی، وظایف مشابهی خواهد داشت. توماس کوگلر (Thomas Koegler)، معاون مدیر عملیات فعلی، در ماه‌های آینده مدیرعامل Asmodee Group خواهد شد. استفان کارویل (Stéphane Carville)، مدیرعامل فعلی، در کنار بنیانگذار و مدیر اجرایی فعلی، مارک نونز (Marc Nunes)، به هیئت مدیره خواهند پیوست.

شرکت Asmodee Group بیش از ۳۰۰ آی‌پی رومیزی را حفظ خواهد کرد که شامل مواردی نظیر Ticket to Ride ،۷ Wonders ،Azul ،Catan ،Dobble و غیره خواهد بود. در کنار اعلام تحول Embracer Group، این گروه اعلام کرد که از طریق Asmodee Group یک قرارداد مالی به مبلغ ۹۰۰ میلیون یورو منعقد می‌کند. این وام از طرف JP Morgan ،BNP Paribas ،SEB ،Societe Generale و Swedbank، تا ۱۸ ماه سررسید دارد و با شرایطی مشابه‌ی وام فعلی Embracer Group به مبلغ ۶۹۰ میلیون یورو است. Embracer Group گفته است که این معامله بخش مهمی از بازپرداخت بدهی برای این کمپانی پس از برنامه‌ی بازسازی است.

Coffee Stain & Friends

شرکت Coffee Stain در دو حوزه‌ی بازی‌های آنلاین و پریمیوم فعالیت خواهد کرد. بخش پریمیوم شامل THQ Nordic ،Amplifier Game Invest ،Ghost Ship ،Tarsier ،Tuxedo Labs و غیره خواهد بود و بیش از ۲۰۰ آی‌پی از جمله Deep Rock Galactic، شبیه‌ساز بز، Satisfactory ،Wreckfest ،Teardown ،Valheim و غیره را کنترل خواهد کرد. در همین حال، بخش رایگان شامل Easybrain ،Deca ،CrazyLabs و Cryptic خواهد بود که به بازی‌هایی مانند Sudoku.com ،Blockudoku ،Jigsaw Puzzle و غیره در کنار بازی‌های رایگانفعلی مانند Star Trek Online و D&D Neverwinter Online رسیدگی می‌کند. آنتون وستبرگ (Anton Westbergh)، مدیرعامل Coffee Stain نقش اصلی خود را حفظ خواهد کرد و مدیران اجرایی تیم‌های زیرمجموعه به او گزارش خواهند داد.

Middle-earth Enterprises & Friends

گروه Middle-Earth شامل Crystal Dynamics ،Dambuster Studios ،Eidos-Montréal ،Flying Wild Hog Studios ،Tripwire ،Vertigo Games ،Warhorse و ۴A Games در میان بسیاری از استودیوهای دیگر خواهد بود. دیگر کسب‌ و کار‌های متعلق به Embracer Group مانند Plaion ،Dark Horse Comics و Freemode نیز بخشی از این نهاد خواهند بود. علاوه بر ارباب حلقه‌ها و توم رید، Middle-Earth Enterprises & Friends مسئولیت بازی‌های Dead Island ،Killing Floor ،Kingdom Come Deliverance و مترو را نیز بر عهده خواهد داشت. مدیر ارشد استراتژی Embracer Group، فیل راجرز (Phil Rogers)، این نهارد را رهبری خواهد کرد و مدیران عامل Plaion ،Dark Horse Comics و Freemode به طور مستقیم به او گزارش خواهند داد.

تیم مدیریتی

مدیریت اجرایی Embracer Group اکنون شامل موارد زیر است:

لارس وینگفورز (Lars Wingefors)، مدیر عامل

یوهان اکستروم (Johan Ekström)، مدیر مالی و معاون مدیر عامل

کرین یاپ (Careen Yapp)، مدیر ارشد مشارکت استراتژیک

ایان گولام (Ian Gulam)، رئیس ستاد

آنتون وستبرگ (Anton Westbergh)، مدیرعامل Coffee Stain

فیل راجرز (Phil Rogers)، مدیر ارشد استراتژی

استفان کارویل (Stéphane Carville)، مدیرعامل Asmodee

وینگفورز در بیانیه‌ای به سفر خود در Embracer Group تاکنون اشاره کرده و خاطرنشان کرد:

سفر من بیش از ۳۰ سال پیش شروع شد، یعنی زمانی که کتاب‌های کمیک را با کلکسیونر‌ها معامله کرده و همیشه رویای ساختن چیزی معنادار و قابل توجه‌ را داشتم. برای من، ساختن یک کسب‌ و کار، رسیدن به یک اندازه یا موقعیت خاص نیست، بلکه سفری است برای تبدیل بسیاری از گام‌های کوچک و گاهی بزرگ‌تر به چیزی بزرگ‌تر. امروز به وضوح روزی است که گام بزرگتری برمی‌داریم. من بسیار هیجان‌زده هستم که تصور کنم دهه‌های آینده چه چیزی برای ما به همراه خواهد داشت. در عرضه‌ی اولیه‌ی سهام در سال ۲۰۱۶، من به سهامداران قول دادم که حداقل ۲۵ سال انجام وظیفه خواهم کرد و هنوز ۱۷ سال برای انجام آن فرصت دارم. این مسیر همواره سرراست نبوده است، اما من به دستاورد‌هایی که توسط هزاران نفر از افراد با استعداد که محتوایی استثنایی ایجاد کرده و میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان سرگرم می‌کنند، بسیار افتخار می‌کنم. ما امروز برخی از خارق‌العاده‌ترین شرکت‌ها و آی‌پی‌ها را در صنعت بازی و سرگرمی در Embracer Group داریم و وظیفه‌ی من این است که بهترین شرایط ممکن را برای موفقیت مستمر تضمین کنم. من متقاعد شده‌ام که بهترین‌ها هنوز در پیش روی ما هستند. از طرفی تاریخ نشان داده است که گروه‌های متنوعی مانند گروه ما می‌توانند شانس موفقیت خود را با اتخاذ رویکردی چابک‌تر و سریع‌تر و تمرکز بر بخش‌های اصلی بازار افزایش دهند. مثال‌های الهام‌بخش متعددی در سوئد نشان می‌دهد که چگونه شرکت‌های بزرگ با تقسیم به چندین شرکت تخصصی جداگانه به موفقیت بیشتری دست یافته‌اند. من عمیقا از این داستان‌های موفقیت انگیزه و الهام گرفته‌ام و معتقدم که آن‌ها بینش‌های ارزشمندی را برای جهت‌گیری استراتژیک ما ارائه می‌دهند. زمان مناسبی است که Embracer Group به سه شرکت عمومی تبدیل شود که هر کدام دارای مقیاس کافی، استراتژی‌های منسجم، مدل‌های کسب‌ و کار تخصصی و تیم مدیریتی رویایی هستند. بنابراین به جای تحمیل انطباق با مشاغل پر رونق، باید محیطی را فراهم کنیم که موفقیت موجود را تقویت کند. من مطمئن هستم که این کار با سه فرمول برنده‌ی مجزا در بخش‌های خاص بازار آسان‌تر خواهد بود.

او در ادامه افزود:

من امروز همچنین قصد خود را برای تشکیل یک ساختار مالکیت بلند مدت جدید اعلام می‌کنم. من قصد دارم مالک طولانی مدت، فعال، متعهد و حامی هر سه نهاد باقی بمانم. این ساختار مبتنی بر ارزش‌ها و‌ ایده‌هایی نظیر اعتماد، طرز فکر بلندمدت و تمایل به پذیرش دیدگاه‌های مختلف در آینده است که Embracer Group بر پایه‌ی آن‌ها بنا شده است. به طور کلی یک راه تنها برای انجام کسب و کار وجود ندارد، اما برخی از مدل‌های کسب و کار شبیه هم هستند. همین امر در مورد تاجران نیز صدق می‌کند. جاه‌طلبی‌ها ممکن است مشابه باشند، اما رویکردها متفاوت است. شباهت‌های بین کسب‌ و کار‌هایی که Asmodee Group ،Coffee Stain & Friends و Middle-earth Enterprises & Friends را تشکیل می‌دهند، وجود دارد، اما در مورد استراتژی‌های ورود به بازار و کسب و کار، تفاوت‌هایی اساسی نیز وجود دارد. همه‌ی شرکت‌ها با رویکرد خاص خود و همکاری آینده‌ی روشنی در پیش خواهند داشت. در واقع پتانسیل قابل توجهی در درون گروه وجود دارد که من مطمئن هستم که ساختار جدید آن را نشان خواهد داد. این امر به هر فرد و هر تیمی قدرت می‌دهد تا در حرفه‌های خود رشد کرده و پیشرفت کنند و همچنین رهبری و جهت‌گیری استراتژیک خاصی را برای آن‌ها فراهم خواهد کرد. این شروع فصل جدیدی است، فصلی که من قصد دارم به عنوان سهامدار فعال، متعهد و حامی هر سه نهاد جدید، با افقی همیشه روشن، بخشی از آن باقی بمانم. حرکت به سمت سه شرکت مستقل، دیدگاه Embracer Group را برای حمایت از کارآفرینان و توسعه‌دهندگان با طرز فکر بلندمدت تقویت می‌کند و به آن‌ها اجازه می‌دهد به ارائه‌ی تجربیات و سرگرمی‌های فراموش نشدنی در سراسر جهان ادامه دهند. من همچنین از همه‌ی کارکنانی که در چالش‌های گذشته در کنار ما بودند تشکر می‌کنم. امروز اولین روز این سفر جدید است، بیایید به آن بپیوندیم و آینده را بسازیم.

در نهایت کیتسکی والیه لوند (Kicki Wallje-Lund)، رئیس هیئت مدیره‌ی Embracer Group در بیانیه ای مطبوعاتی گفت:

هیئت مدیره همراه با مدیریت اجرایی، پیشنهاد تبدیل Embracer Group به سه شرکت جداگانه را ارائه دادند. این تحول گام مهمی در افزایش ارزش سهامداران است. با این ساختار جدید، این سه واحد تجاری قادر خواهند بود بر اجرای استراتژی‌های اصلی خود و استفاده از اهرم‌های قوت خود تمرکز کنند و داستان‌های متمایزتری از سهام را برای سهامداران فعلی و جدید ارائه دهند. پس از ارزیابی دقیق گزینه‌های استراتژیک مختلف، ما معتقدیم که این تصمیم به نفع همه‌ی ذینفعان خواهد بود و ما را برای موفقیت مستمر در آینده آماده می‌کند.

