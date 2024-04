آمار فروش و دانلود عناوین فرست پارتی پلی استیشن فاش شد

به دنبال آخرین لیک‌ها که به ماجرای هک وبسایت Insomniac Games در سال گذشته مرتبط است، به نظر می‌رسد نمای دقیقی از میزان فروش و دانلود عناوین فرست پارتی سونی روی فروشگاه پلی استیشن فاش شده است.

بر اساس اسنادی که اخیرا در ResetEra به اشتراک گذاشته شد، می‌توان نگاهی به دقیق‌ترین آمار PSN داشت. به طور دقیق‌تر، میزان فروش و دانلود دیجیتالی عناوین فرست پارتی سونی، از زمانی که فروشگاه پلی استیشن شروع به کار کرده تا اواسط سال ۲۰۲۳، کاملا مشخص شده است.

برای مثال بازی The Last of Us Part 2، تا اواسط سال ۲۰۲۳ به میزان ۲۴۲ میلیون دلار درآمدزایی کرده و حدود ۶.۳ میلیون بار به صورت دیجیتالی دانلود شده است. بازی Spider Man نیز ۸.۳ میلیون بار دانلود شده و درآمد حاصل از آن ۳۱۵ میلیون دلار ثبت شده است.

در این لیست، نام ۵۰۰ بازی دیگر به چشم می‌خورد که عناوین کلاسیک و دستی پلی‌ استیشن در میان آن‌ها دیده می‌شود. در نقطه مقابل موفقیت‌های بزرگ‌تر، می‌توان به آمار بازی MediEvil/Syphon Filter – Dual Pack کنسول پلی استیشن ۳ اشاره کرد که در برابر درآمد خالص ۶۰ میلیون دلاری، تنها ۱۰ بار دانلود شده است.

به نظر می‌رسد شاهد یکی از جامع‌ترین و دقیق‌ترین افشای اطلاعات، در تاریخ صنعت بازی‌های ویدیویی هستیم.