رتبه‌ بندی ۱۰ سریال برتر ژانر آخرالزمانی

طی سال‌های اخیر ژانر آخرالزمانی حسابی مورد توجه سازندگان هالیوودی قرار گرفته و سریال‌های پرهزینه، جذاب و به شدت تاثیرگذاری را روانه بازار کرده‌اند.

طی سال‌های اخیر ژانر آخرالزمانی حسابی مورد توجه سازندگان هالیوودی قرار گرفته و سریال‌های پرهزینه، جذاب و به شدت تاثیرگذاری را روانه بازار کرده‌اند. پس از به راه افتادن همه گیری ویروس کرونا به شکلی بی‌سابقه و همچنین بالا گرفتن تنش‌های بین‌المللی در دنیای امروز، بیش از هر زمان دیگری می‌توانیم حال و هوای پایان جهان را درک نماییم. ایده و مفهومی بسیار وحشتناک و کابوس‌وارانه که به طرز عجیبی هالیوود در طی سال‌های اخیر به آن علاقه مند شده و فیلم و سریال‌های مختلفی را حول محور یک دنیای آخرالزمانی تولید کرده است که انسان را در شرایطی غیرقابل تصور قرار می‌دهد. از حمله بیگانگان گرفته تا جنگ هسته‌ای و شیوع بیماری مرگبار، مفهوم آخرالزمان در این فیلم و سریال‌ها به اشکال گوناگونی مورد پرداخت قرار گرفته و سقوط بشریت را به دست آن‌ها رقم زده است تا حدی که حتی برخی از این آثار می‌توانند احساسات مخاطب را برانگیخته و نسبت به آینده‌ای که شاید هیچگاه به وقوع نپیوندد، روان ما را به چالش کشیده و ذهنمان را درگیر نماید. این که پایان دنیا چه زمان و به چه شکل رقم خواهد خورد، هیچکس از آن اطلاع ندارد. با این حال تا آن زمان می‌توانیم به تماشای سریال‌های آخرالزمانی جذاب و سرگرم‌کننده‌ای بپردازیم که در مقاله امروز به سراغ ۱۰ تا از بهترین‌های این ژانر در مدیوم تلویزیون رفته و آن‌ها را رتبه‌بندی کرده‌ایم. ۱۰. مجموعه تلویزیونی The Last Man on Earth برترین ها (سینما) ، فیلم و سریال ، مقالات سینما

ّFallout, Horror, The Last Of Us, The Walking Dead, معرفی سریال

منبع متن: gamefa