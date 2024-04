پوستر تازه فیلم Kingdom of the Planet of the Apes منتشر شد

به تازگی پوستری برای فیلم Kingdom of the Planet of the Apes منتشر شده که شروع حکومت پروکسیموس را نشان می‌دهد.

کمتر از دو هفته دیگر تا اکران فیلم «پادشاهی سیاره میمون‌ها» روی پرده سینماها باقی مانده و حالا نیز یکی از هنرمندان بسیار برجسته هالیوود در زمینه ساخت پوستر یعنی مت فرگوسن که به نام Cakes Comics نیز شناخته می‌شود، پوستری تازه برای این اثر سینمایی منتشر کرده است.

این پوستر تازه منتشر شده برای فیلم «پادشاهی سیاره میمون‌ها» که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده کنید، شخصیت جدید پروکسیموس با بازی کوین دورند را نشان می‌دهد که تاجی بر سر کرده و در بالای آن نیز شخصیتی با بازی فریا آلن و شخصیت جدید و بدون نامی دیده می‌شود.

اخبار سینما ، تصاویر فیلم و سریال ، فیلم و سریال

Kingdom of the Planet of the Apes, Rise of the Planet of the Apes, Wes Ball

منبع متن: gamefa