۱۰ بازی ویدیویی برتر که به‌درد نویسندگان می‌خورند

۱۰. Alan Wake

تهیه‌کننده: Microsoft Game Studios / سازنده: Remedy Entertainment

سال انتشار: ۲۰۱۰

پلتفرم: Xbox 360, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

رمدی هرگز از ذکر الهاماتی که برای ساخت آثارشان استفاده نکرده، ابایی نداشته است. دیوید لینچ در خط مقدم آن‌ها و دیگر فیلم‌های جنایی هیجان‌انگیز و نوآر قرار دارد. الن ویک به عنوان دستاورد نهایی این استودیو در نظر گرفته می‌شود که عمل نوشتن را با داستان‌سرایی خود بازی ترکیب می‌کند. این داستانی است که آلن خودش نوشته است و به این ترتیب می‌توانید صفحات دست‌نوشته‌اش را جمع‌آوری کنید تا آنچه را که بعدا اتفاق می‌افتد، برایتان آشکار کند.

همانطور که داستان باز می‌شود، خطوط بین داستان و واقعیت محو می‌شود و همان کلماتی که ویک می‌نویسد، تبدیل به سلاحی در برابر تاریکی‌هایی می‌شود که با آن مواجه می‌شود واین قدرت عظیم نویسندگان را در ساخت دنیا‌ها و شکل دادن به روایت‌ها به نمایش می‌گذارد. از طرفی الن ویک در شوکه کردن بازیکنان عالی است. پیچش‌های غیرمنتظره داستان را جذاب می‌کنند و بازیکنان را ترغیب می‌کنند که برای کشف آنچه بعدا قرار است اتفاق بیفتد، به جلو حرکت کنند. این یک درس ارزشمند برای نویسندگانی است که می‌خواهند خوانندگان خود را درگیر نگه دارند.

۹. Pyre

تهیه‌کننده: Supergiant Games / سازنده: Supergiant Games

سال انتشار: ۲۰۱۷

پلتفرم: PS4, PC

بازی Pyre، اثر نقش‌آفرینی تحسین‌شده‌ی سوپرجاینت گیمز، فقط یک سفر جذاب برای بازیکنان نیست. جهان منحصر به فرد، ساختار روایی جذاب و عمق مضامین آن، آن را به گنجینه‌ای از الهام برای نویسندگان تبدیل کرده است. محیط Pyre سرشار از پتانسیل برای ساختن جهان است. این سرزمین غرق در تاریخ، اساطیر و دارای سلسله مراتب اجتماعی خود است. نویسندگان می‌توانند از برخورد بین نظم مستقر مشترک المنافع و شورش نایت وینگز الهام بگیرند. همچنین ماهیت مبهم زندگی پس از مرگ در Pyre امکان کاوش در موضوعاتی مانند رستگاری، عدالت و معنای واقعی آزادی را فراهم می‌کند.

این اثر ساختار داستان‌های سنتی را کنار می‌گذارد. انتخاب‌هایی که می‌کنید سرنوشت شخصیت‌ها را از طریق شبکه‌ای از پیامدهای ظریف تعیین می‌کنند. شخصیت‌های بازی گروهی متنوع هستند که هر کدام پشیمانی و انگیزه‌های خاص خود را برای جست‌وجوی آزادی دارند. وجود نامشخص آن‌ها در برزخ، زمینه‌ای قدرتمند از رشد شخصیت ایجاد می‌کند. نویسندگان می‌توانند مضامین هویت، از دست دادن عزیزان و غیره را از طریق مبارزات این شخصیت‌ها کشف کنند. به طور کلی اگر نویسنده‌ای هستید که به دنبال ساختن دنیایی پر از افسانه، شخصیت‌هایی که با احساسات پیچیده دست و پنجه نرم می‌کنند و روایتی که بر اساس انتخاب‌ها آشکار می‌شود، هستید، این بازی می‌تواند جرقه‌ای باشد که داستان عالی بعدی شما را شعله‌ور می‌کند.

۸. سری Metro

بازی‌های مترو در ژانر ترس و بقا شهرت زیادی دارند و تونل‌هایی زیرزمینی را با فضا‌های باز رادیواکتیوی ترکیب می‌کنند که می‌تواند به راحتی شما را سرگردان کند. این یک واقعیت شناخته شده است که آن‌ها اقتباسی از رمان‌های مترو هستند. چیزی که بازی‌های مترو به خوبی به آن دست می‌یابند، گنجاندن موضوعات اصلی کتاب‌ها در یک محیط بازی است. این سری گنجینه‌ای از الهام برای نویسندگان است. ترکیبی از اتمسفر، مبارزات شخصیت‌ها و ساختن جهان، منبعی غنی را برای کاوش نویسندگان داستان ارائه می‌کند.

بقا در مترو یک مبارزه‌ی دائمی است که هم آرتیوم و هم بازیکن را مجبور به انتخاب‌های دشوار می‌کند. مهمات کمیاب است و جناح‌های مختلف درون مترو، نواحی خاکستری رفتار انسان‌ها را در جهانی خالی از عادی بودن نشان می‌دهند. به طور کلی بازی‌های مترو چیزی بیش از ترس‌های ناگهانی را ارائه داده و فضایی خاص از مبارزات انسانی، تدبیر و میل پایدار به‌ امید در مواجهه با ناامیدی را فراهم می‌کنند. اینکه چگونه شخصیت‌های شما با ابزار‌های محدود بر چالش‌های به ظاهر غیرقابل حل غلبه می‌کنند، چه راه حل‌های مبتکرانه‌ای برای زنده ماندن‌ می‌اندیشند و غیره می‌تواند منجر به خلق شخصیت‌های جذابی شود که خوانندگان با آن‌ها همدردی خواهند کرد.

۷. Odin Sphere

تهیه‌کننده: Atlus / سازنده: Vanillaware

سال انتشار: ۲۰۰۷

پلتفرم: PS2, PS3, PS4, PS Vita

بازی Odin Sphere یک اثر نقش‌آفرینی جذاب است که سبک و سیاقی منحصر به فرد دارد. داستان بازی به صورت مجموعه‌ای از روایت‌ها ارائه می‌شود که همگی توسط یک کودک از یک کتاب داستان خوانده می‌شوند. بازیکنان پنج شخصیت مختلف را کنترل می‌کنند که هر کدام انگیزه‌ها و اهداف خاص خود را دارند. این ساختار در هم تنیده به نویسندگان اجازه می‌دهد تا شاهد جهانی از دیدگاه‌های مختلف باشند. هر شخصیت اصلی در Odin Sphere با دقت ساخته شده است.

آن‌ها افراد ناقصی هستند که بار گذشته‌ی خود را به دوش می‌کشند و مشاهده‌ی رشد و درگیری‌ها آن‌ها می‌تواند الهام‌بخش نویسندگان باشد تا شخصیت‌هایی خلق کنند که واقعی به نظر برسند. از طرفی این بازی به طرز ماهرانه‌ای مضامین عشق، خیانت، و وزن سرنوشت را به تصویر می‌کشد و مجموعه‌ای غنی از احساسات را ارائه می‌دهد. در نهایت گفتنی است که بازی از نظر بصری نیز چشم‌نواز است. در واقع هر داستانی با تصویرسازی درست می‌تواند بزرگ و به یاد ماندنی باشد و Odin Sphere این را فوق‌العاده نشان می‌دهد.

۶. ۳ Crusader Kings

تهیه‌کننده: Paradox Interactive / سازنده: Paradox Development Studio

سال انتشار: ۲۰۲۰

پلتفرم: PC, Xbox Series X/S, PS5

برخی بازی‌های سری Crusader Kings را به‌عنوان یک بازی داستانی تاثیرگذار نمی‌شناسند. از طرفی اگرچه تجربه‌ی یک داستان از پیش نوشته‌ شده‌ی عالی می‌تواند جذاب باشد، اما دادن آزادی به بازیکنان برای خلق داستانی که می‌خواهند، می‌تواند به همان اندازه سرگرم‌کننده باشد. این سری و به خصوص نسخه‌ی سوم که توسط برخی به عنوان یک موتور داستان‌سرایی در نظر گرفته می‌شود، با هیچ هدف روایی به جز هدفی که شما برای خود تعیین کرده‌اید، عرضه شده‌اند.

برای بسیاری از نویسندگان، داستان‌های تاریخی در قرون وسطی می‌تواند یک محیط دشوار برای روایت داستان باشد. در واقع پژوهش در این دوره با سیاست‌ها و مسائل اجتماعی مختلف می‌تواند دشوار باشد اما اگر راهی برای کاوش در این دوره‌ی غنی وجود داشته باشد که شما را وارد نکند که به کتابخانه‌ها بروید، بدون شک آن راه تجربه‌ی ۳ Crusader Kings خواهد بود. این بازی در شبیه‌سازی شبکه‌ی پیچیده روابط، جاه‌طلبی‌ها و رقابت‌هایی که زندگی در دوران قرون وسطایی را تعریف می‌کند، عملکرد فوق‌العاده‌ای دارد. در نهایت ماهیت غیر قابل پیش‌بینی بازی یک جریان ثابت از خطوط داستانی بالقوه را ایجاد می‌کند. از آنجایی که یک خیانت ناگهانی، یک بیماری ویرانگر یا یک وارث غیرمنتظره می‌تواند نقشه‌های دقیق شما را به هم بزند، این رویداد‌ها می‌توانند‌ ایده‌هایی را برای پیچش‌های غیرمنتظره ایجاد کنند که خوانندگان را درگیر خود نگه دارد.

۵. Where The Water Tastes Like Wine

تهیه‌کننده: Serenity Forge / سازنده: Dim Bulb Games

سال انتشار: ۲۰۱۸

پلتفرم: Nintendo Switch, GeForce Now, PS4, Xbox One, PC

داستان‌ها جزئی از هویت ما هستند و انکار پیشینه‌ی فردی به معنای انکار وجود اوست. این یک واقعیت است و بازی Where The Water Tastes Like Wine به خوبی آن را درک می‌کند. در این بازی شما در سراسر ایالات متحده سفر می‌کنید و داستان‌هایی از غریبه‌ها در طول مسیر جمع‌آوری می‌کنید. سپس همان داستان‌ها را به دیگران منتقل می‌کنید. این داستان‌ها صرفا روایت‌هایی کارراه انداز نیستند بلکه آن‌ها تکه‌هایی از یک روایت بزرگ‌تر هستند که به رویا‌های فراموش‌شده، آسیب‌های گذشته و مبارزات یک ملت اشاره می‌کنند. برای نویسندگان، این بازی مانند یک معدن طلا است. بازی انگیزه‌ها و داستان‌های پس‌زمینه‌ی شخصیت‌ها را با قاشق در دهان شما نمی‌گذارد و در عوض، از شما دعوت می‌کند تا آن‌ها را از طریق داستان‌هایی که به اشتراک می‌گذارند، درک کنید.

کشاورز خسته‌ای را تصور کنید که نوعی خشکسالی را بازگو می‌کند که محصولاتش را نابود کرده است یا فروشنده‌ی دوره‌گردی که خاطرات عشقی از دست رفته را به یاد می‌آورد. این‌ها به پیام‌هایی تبدیل می‌شوند که از شما می‌خواهند زندگی‌های پشت کلمات، شادی‌ها و غم‌هایی را که آن‌ها را شکل داده است، تصور کنید. در این میان می‌توان گفت که ماهیت قطعه قطعه بودن داستان، منعکس‌کننده‌ی دنیای واقعی است. مردم خود را از طریق حکایات، خاطره‌ها و تجربیات مشترک نشان می‌دهند. بازی Where The Water Tastes Like Wine به زیبایی این موضوع را به تصویر می‌کشد و به نویسندگان می‌آموزد که در تعاملات روزمره به دنبال داستان‌های پنهان و جذابی برای داستان‌های خود بگردند.

۴. Baldur’s Gate 3

تهیه‌کننده: Larian Studios / سازنده: Larian Studios

سال انتشار: ۲۰۲۳

پلتفرم: PC, PS5, Xbox Series X/S

آخرین نسخه در سری نقش‌آفرینی محبوب بالدورز گیت شما را به دنیایی پر از شخصیت‌های پیچیده، روایت‌های منشعب و تمرکز بر عاملیت بازیکن می‌برد. یکی از نقاط قوت بازی بخش ساخت و توسعه‌ی شخصیت آن است. در این شما فقط یک قهرمان از پیش تعریف شده را انتخاب نمی‌کنید بلکه یکی را می‌سازید. از تعیین پیشینه و شخصیت آواتار خود تا تصمیم‌گیری‌های حیاتی که بر روابط و اهداف آن‌ها تأثیر می‌گذارد، این تمرکز بر عاملیت به نویسندگان اجازه می‌دهد تا تاثیر انتخاب‌ها را بر قوس داستانی یک شخصیت ببینند.

این بازی همچنین در ساختن دنیایی که احساس زنده بودن می‌کند، عالی است. قلمرو‌های فراموش شده، جایی که بازی در آن جریان دارد، غرق در داستان‌های غنی و جناح‌های متنوع است. از طرفی هر مکانی در این دنیا متمایز است و با مجموعه داستان‌های خاص خود می‌درخشد. این نویسندگان را برمی‌انگیزد تا جهان‌هایی ایجاد کنند که فراتر از پس‌زمینه‌های صرف برای روایت باشد و به بخش جدایی‌ناپذیر روایت‌هایشان تبدیل شود. بنابراین، بازی را اجرا کنید، دفترچه یادداشت خود را بردارید و آماده شوید تا مهارت‌های نوشتاری خود را ارتقا دهید.

۳. Tunic

تهیه‌کننده: Finji / سازنده: Isometricorp Games

سال انتشار: ۲۰۲۲

پلتفرم: PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PS4, PS5

تونیک با الهام از بازی‌هایی مانند نسخه‌های ابتدایی سری افسانه‌ی زلدا، یک اثر اکشن ماجراجویی جذاب است که منبع الهام خوبی برای رمان‌نویسان به نظر می‌رسد. در زیر نمای بیرونی شایان ستایش بازی، دنیایی غنی از پتانسیل برای داستان‌سرایی نهفته است که در انتظار بازگشایی توسط بازیکنان است. در بازی داستان از طریق کتابچه‌های راهنمایی مرموز، توضیحات پراکنده‌ی آیتم‌ها و جزئیات محیطی آشکار می‌شود.

این رویکرد نویسندگان را تشویق می‌کند تا قدرت محیط را در انتقال روایت در نظر بگیرند. به طور کلی تونیک چیزی بیش از یک بازی ویدیویی است. این یک کلاس درس در مورد داستان‌سرایی غیر متعارف است که نویسندگان را به ابزار‌های ارزشمندی مجهز می‌کند تا داستان‌های جذابی را بسازند که مدت‌ها پس از ورق زدن صفحه‌ی آخر با خوانندگان همراه باشند.

۲. Wildermyth

تهیه‌کننده: Worldwalker Games / سازنده: Worldwalker Games

سال انتشار: ۲۰۲۱

پلتفرم: PC

این بازی شما را در نقش یک ‌داستان‌سرا قرار می‌دهد تا افسانه‌ی گروهی از قهرمانان را در طول نسل‌ها خلق می‌کند. این رویکرد منحصربه‌فرد به روایت، وایلدرمیث را به گزینه‌ای عالی برای الهام نویسندگان آثار فانتزی تبدیل می‌کند تا درس‌های ارزشمندی در مورد جهان‌سازی، توسعه‌ی شخصیت و روایت حماسه‌های طولانی را فرا گیرند. برخلاف اکثر بازی‌های نقش‌آفرینی، وایلدرمیث شخصیت‌های از پیش تعریف‌شده را در اختیار شما قرار نمی‌دهد.

در عوض، شما قهرمانان خود را از روستاییان عادی به ماجراجویان باتجربه تبدیل می‌کنید و در طول چندین نسل، شاهد افزایش سن و مشکلات جسمی و عاطفی آن‌ها خواهید بود. این ساختار داستان‌سرایی به نویسندگان اجازه می‌دهد تا تاثیر زمان بر شخصیت‌ها، چگونگی تکامل آن‌ها از طریق پیروزی‌ها و شکست‌ها و چگونگی شکل‌گیری زندگی بر انتخاب‌هایشان را بررسی کنند. در این میان بازی همچنین به شما می‌آموزد که جهانی بسازید که زنده به نظر برسد و به انتخاب‌های شخصیت‌های شما واکنش نشان می‌دهد.

۱. The Stanley Parable

تهیه‌کننده: Galactic Cafe / سازنده: Galactic Cafe

سال انتشار: ۲۰۱۳

پلتفرم: PC

از بسیاری جهات، The Stanley Parable یک بازی نیست که بخواهد شما آن را بازی کنید. این اثر می‌خواهد داستانی را برای شما تعریف کند و شما از توانایی خود برای نرفتن به مسیری که راوی تعیین کرده استفاده می‌کند. تمثیل استنلی به طور مداوم دیوار چهارم را می‌شکند و راوی مستقیما بازیکن و انتخاب‌هایش را مورد خطاب قرار می‌دهد. این یک گفت‌وگوی منحصر به فرد بین نویسنده و خواننده ایجاد می‌کند و از طرفی قدرت یک راوی خودآگاه را برجسته می‌کند که می‌تواند دربارهd ساختار داستان نظر دهد و به شیوه‌ای جالب با خواننده درگیر شود.

در حالی که بازی به ظاهر گزینه‌هایی را ارائه می‌دهد، روایت اغلب شما را به مسیر‌های از پیش تعیین شده هدایت می‌کند. این ساختارشکنی عاملیت بازیکن به نویسندگان اجازه می‌دهد تا توهم انتخاب را در داستان‌سرایی کشف کنند. تمثیل استنلی به شما می‌آموزد که ماهیت اراده‌ی آزاد را زیر سوال ببرید و روایت‌هایی بسازید که نیرو‌هایی را که سرنوشت ما را شکل می‌دهند، کشف کنید. به طور کلی این بازی با ساختارشکنی قرارداد‌های روایی و محو کردن دیوار بین بازیکن و نویسنده، نویسندگان را با ابزار منحصر به فردی برای ساختن داستان‌های نوآورانه و جذاب مجهز می‌کند.

منبع: The Gamer

نوشته ۱۰ بازی ویدیویی برتر که به‌درد نویسندگان می‌خورند اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala