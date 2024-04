به نظر می‌رسد استودیوی Bloober Team علاوه بر این پروژه، روی بازی دیگری بر اساس یکی از آی‌پی‌های شرکتSkybound Entertainment کار می‌کند.

Bloober Team در حال حاضر دو پروژه را در دست ساخت دارد. نام پروژه اول Project C است و با همکاری Take Two مراحل توسعه را سپری می‌کند. اثر دیگر با نام Project R، بر اساس یکی از IPهای Skybound Entertainment و متعلق به خالق فرانچایز The Walking Dead، یعنی رابرت کرکمن (Robert Kirkman)، بوده و برای عرضه در سال ۲۰۲۵ برنامه‌ریزی شده است.

در حال حاضر، Bloober Team اطلاعات بیشتری را فاش نکرده و بر اساس گزارش سالانه این استودیو، این‌ها تنها بخشی از برنامه آن‌ها پس از اتمام توسعه بازی Silent Hill 2 Remake تلقی می‌شوند.

همچنین در گزارش سالانه، این استودیو عنوان کرده که توسعه Project C با همکاری Take Two به خوبی پیش رفته و توسعه‌دهندگان از کار روی این پروژه خشنود هستند. این‌ها همگی بخشی از برنامه این استودیو در راستای پیاده‌سازی استراتژی‌های جدید به شمار می‌روند. Bloober Team امیدوار است تا اواخر سال جاری میلادی، از Project C رونمایی کند.

در ادامه، انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۵ شاهد اولین نمایش از Project R باشیم، هر چند این تاریخ احتمالا مربوط به انتشار کامل این بازی نمی‌شود.

استودیوی Bloober Team خطاب به سهمامدارانش در مورد Project R اینطور بیان کرده است:

در تاریخ ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳ قراردادی با Skybound Entertainment منعقد شد و مجوز ساخت یک بازی بر اساس یکی از آی‌پی‌های متعلق به این استودیو به ما داده شده است. این مجوز به عنوان بخشی از مراحل توسعه Project R تلقی می‌شود.

همچنین بر اساس این گزارش سالانه، استودیوی Bloober Team از ساخت بازی Silent Hill 2 Remake هیجان‌زده است و به محصول نهایی اطمینان کامل دارد.