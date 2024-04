بازی جدید Game of Thrones در دست ساخت قرار دارد

به نظر می‌رسد شرکت Nexon در حال ساخت یک بازی MMORPG بر اساس سریال Game of Thrones است. این شرکت بازی‌های موفقی همچون The Finals و Kartrider را در کارنامه دارد. طبق اطلاعات فاش شده، عنوان جدید Game of Thrones در قلمروی شمال جریان دارد و مکان‌های مانند Winterfell و The Wall در آن حضور خواهند […]