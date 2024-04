هر آنچه از Daredevil: Born Again می‌دانیم

در مقاله‌ی این هفته مروری می‌کنیم بر تمام اطلاعاتی که تاکنون از یکی از مورد انتظارترین آثار MCU در سال ۲۰۲۵ منتشر شده است؛ یعنی سریال Daredevil: Born Again. سریال Daredevil: Born Again (دردویل: تولد دوباره) دنباله‌ای بر سریال Daredevil شرکت نتفلیکس است. سریال Daredevil: Born Again توسط داریو اسکارداپین خلق شده است و ۱۸ […]

هر آنچه از Daredevil: Born Again می‌دانیم علی جلیلی ۱۰:۰۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰

در مقاله‌ی این هفته مروری می‌کنیم بر تمام اطلاعاتی که تاکنون از یکی از مورد انتظارترین آثار MCU در سال ۲۰۲۵ منتشر شده است؛ یعنی سریال Daredevil: Born Again. سریال Daredevil: Born Again (دردویل: تولد دوباره) دنباله‌ای بر سریال Daredevil شرکت نتفلیکس است. سریال Daredevil: Born Again توسط داریو اسکارداپین خلق شده است و ۱۸ قسمت خواهد بود که دیزنی تصمیم گرفته است تا آن را در قالب دو نیمه‌ی نُه قسمتی منتشر کند. همچنین جاستین بنسون و آرون مورهد سکان کارگردانی این اثر را در دست دارند. تاکنون شرکت دیزنی در انتشار اطلاعات از سریال Daredevil: Born Again بسیار محافظه‌کارانه عمل کرده است و عموم اخبار و گزارش‌های منتشر شده از این اثر، از طریق منابع غیررسمی بوده است. به همین جهت امروز قصد داریم تا مروری کنیم بر تمام اطلاعاتی که تاکنون از سریال Daredevil: Born Again از کانال‌های گوناگون منتشر شده است. انتخاب سردبیر ، فیلم و سریال ، مقالات سینما Charlie Cox, Daredevil: Born Again, Dario Scardapane, Jon Bernthal, MCU منبع متن: gamefa