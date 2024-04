حضور Marco Rodrigues در تریلر جدید بازی Fatal Fury: City of the Wolves

شرکت SNK تریلر جدیدی از بازی Fatal Fury: City of the Wolves به اشتراک گذاشته که در آن حضور مارکو رودریگز (Marco Rodrigues)، تایید شده است. مارکو که از مبارزان سبک کیوکوشین کاراته است، اولین بار در بازی Garou: Mark of the Wolves معرفی شد. در ادامه می‌توانید برخی از حرکات او را مشاهده کنید. […]