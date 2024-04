پوستر جدیدی از فیلم مورد انتظار و هیجان انگیز Kingdom of the Planet of the Apes منتشر شده که پادشاه میمون‌ها را نمایش داده است.

کمتر از ۲ هفته زمان باقی مانده تا باری دیگر به دنیای پسا-آخرالزمانی میمون‌ها در فیلم Kingdom of the Planet of the Apes (قلمرو سیاره میمون‌ها) به کارگردانی وس بال و نقش آفرینی بازیگرانی نظیر فریا آلن، پیتر میکون و ایکا دارویل بازگردیم. تازه‌ترین دنباله از فرنچایز احیای شده سیاره میمون‌ها که آخرین‌بار در سال ۲۰۱۷ میلادی با فیلم War for the Planet of the Apes طرفدارانش را حسابی به وجد آورد.

این فیلم جدید ۳۰۰ سال پس از فداکاری سزار برای میمون‌ها جریان دارد. جایی که زمین به قلمرو این موجودات تبدیل شده و انسان‌های بسیار کمی باقی مانده‌اند که آن‌ها نیز تبدیل به شکاری برای شکارچیان جدید و قدرتمند این سیاره شده‌اند. میمون‌ها حال توسط رهبر جدیدی به نام پروکسیموس سزار هدایت می‌شوند که با بی‌رحمی هرچه تمام کنترل مردمانش را در دست گرفته است.

استودیوهای فاکس قرن بیستم امروز پوستر جدیدی را با محوریت این میمون یعنی پروکسیموس سزار منتشر کرده که توسط کوین دورند نقش آفرینی شده است.

منبع متن: gamefa