تریلر گیم‌پلی Tails of Iron 2: Whiskers of Winter به نمایش مبارزات می‌پردازد

یک ماه پس از معرفی Tails of Iron 2: Whiskers of Winter، به‌تازگی تریلر جدیدی از گیم‌پلی این بازی اکشن سولزلایک دو بعدی منتشر شده است که مبارزات آن را نمایش می‌دهد. Tails of Iron 2 دنباله‌ای بر نسخه‎‌ی کالت کلاسیک سال ۲۰۲۱ است که در آن بازیکنان کنترل شخصیتی به نام Arlo را در […]