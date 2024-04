فروش Rise of The Ronin از سری Nioh پیشی گرفته است

بازی Rise of the Ronin از استودیوی Team Ninja ماه گذشته با نقدهای نسبتاً مثبتی عرضه شد. حال Koei Tecmo می‌گوید که فروش این بازی از سری Nioh نیز فراتر رفته است.

Koei Tecmo در گزارش مالی اخیر خود بیان کرده است که این بازی اکشن-نقش‌آفرینی جهان‌باز از «ارزش بالایی» نزد هواداران برخوردار است و این مسئله گامی مهم در راستای «رشد میان‌مدت تا بلندمدت» آن تلقی می‌شود. اگرچه هیچ رقم فروشی برای این بازی ارائه نشده، اما در جای دیگری از گزارش آمده که فروش بازی فراتر از سری Nioh (Nioh و Nioh 2) بوده است.

لازم به ذکر است که Nioh در عرض ۱۷ روز پس از عرضه، بیش از یک میلیون نسخه در سراسر جهان فروخته بود. در حالی که Nioh 2 تقریباً دو ماه پس از عرضه توانست به همین نقطه برسد و کل فرنچایز Nioh تاکنون بیش از هفت میلیون نسخه، فروش داشته است.

البته، هر دو عنوان Nioh به صورت انحصاری برای پلی استیشن ۴ عرضه شدند و سپس روی PC در دسترس قرار گرفتند، در حالی که Rise of the Ronin تنها برای پلی استیشن ۵ عرضه شده است. Rise of the Ronin قیمت بالاتری دارد که می‌تواند به معنای فروش دلاری بیشتر باشد.